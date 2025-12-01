تۇرىكتىڭ ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى تاريحتا العاش رەت اۋەدەگى نىسانانى كورۋ قاشىقتىعىنان تىس جويدى
استانا. KAZINFORM - تۇرىك جويعىش ۇشاعى «اۋە- اۋە» زىمىرانىن پايدالانىپ دىبىستان جىلدام رەاكتيۆتى نىسانانى كورىنۋ قاشىقتىعىنان تىس جويعان العاشقى ءۇشقىشسىز جاۋىنگەرلىك ۇشاق بولىپ، الەمدىك اۆياتسيا تاريحىنا ەندى، دەپ حابارلايدى Anadolu اقپارات اگەنتتىگى.
سىناق سينوپ قالاسىنىڭ ماڭىنداعى پوليگوندا ءوتتى. ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى نىسانانى بورتتاعى بەلسەندى فازالى تور كومەگىمەن انىقتاپ، ۇزاق قاشىقتىققا ۇشاتىن زىمىراندى ءساتتى ۇشىردى. ۇلتتىق زىمىران جوعارى جىلدامدىقتاعى نىساناعا ءدال ءتيدى.
الەمدەگى ۇشقىشسىز اسكەري ۇشاق جوبالارىنىڭ كوپشىلىگى «اۋە- جەر» مىندەتىن ورىنداۋ ءۇشىن ازىرلەنىپ وتىر. وسى ۋاقىتقا دەيىن الەمدە ەشبىر ۇشقىشسىز پلاتفورما اۋە نىساندارىن اتىپ ءتۇسىرۋ مۇمكىندىگىنە يە بولعان جوق.
اۆياتسيا تاريحىندا العاش رەت تولىعىمەن ۇلتتىق «رادار- زىمىران- ۇشقىشسىز تاسىعىش» ۇلتتىق تىزبەگى اۋەدەگى ۇرىس ميسسياسىن ءساتتى ورىندادى.
ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى وتە تومەن راديولوكاتسيالىق بايقالۋى مەن وزىق سەنسورلارىنىڭ ارقاسىندا جاۋدى ءوزى انىقتالعانعا دەيىن الىس قاشىقتىقتان انىقتاي الادى.
سىناققا مەرزيفون اۋە بازاسىنان ۇشىپ شىققان تۇركيا اۋە كۇشتەرىنىڭ بەس F-16 جويعىش ۇشاعى قاتىستى.
Kazinform ءۇشىن ارنايى Anadolu سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىنعان.
بۇعان دەيىن تۇركيا اسكەري ءونىم ەكسپورتى بويىنشا جاڭا رەكورد ورناتقانىن جازعان بولاتىنبىز.