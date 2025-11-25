تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى «التىن قىران» وردەنىمەن ماراپاتتالادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 12-جەلتوقساندا اشحابادتا وتەتىن حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم فورۋمىنا قاتىسادى.
بۇل تۋرالى قازاقستان پرەزيدەنتى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن تۇرىكمەنستان پرەزيدەنتى سەردار بەردىمۇحامەدوۆپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەلىسسوز بارىسىندا ايتتى.
- قازىرگى زامانعى تۇرىكمەنستاندى باسقارۋداعى ەڭبەگىڭىزدى جوعارى باعالايتىنىمىزدى ايتقىم كەلەدى جانە ءسىزدىڭ مىقتى كوشباسشىلىعىڭىزدىڭ ارقاسىندا ەلىڭىزدىڭ ەكونوميكاسى قارقىندى دامىپ، تۇرىكمەنستاننىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلى ارتۋدا. وسى مۇمكىندىكتى پايدالانا وتىرىپ، ءسىزدى جانە ءسىز ارقىلى بۇكىل باۋىرلاس تۇرىكمەن حالقىن تۇرىكمەنستاننىڭ تۇراقتى بەيتاراپتىعىنىڭ 30 جىلدىعىمەن قۇتتىقتاعىم كەلەدى. اشحابادتىڭ بەيبىتسۇيگىش ساياساتتىن، سونداي-اق وڭىردەگى تۇراقتىلىق پەن ورنىقتى دامۋدى قامتاماسىز ەتۋدەگى ورتاق ماقساتتى ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان ءسىزدىڭ جاسامپاز باستامالارىڭىزدى تولىق قولدايمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
وسى ورايدا مەملەكەت باسشىسى تۇرىكمەنستاننىڭ بۇۇ قولداۋىمەن حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە سەنىم جىلى اياسىندا تابىستى وتكىزىپ جاتقان كەڭ اۋقىمدى ءىس-شاراعا ايرىقشا نازار اۋداردى.
- 12-جەلتوقساندا وتەتىن ۇلكەن حالىقارالىق فورۋمعا قاتىسۋ ءۇشىن بارۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن. قۇرمەتتى پرەزيدەنت مىرزا، قازاقستان- تۇرىكمەنستان قاتىناستارىن نىعايتۋعا قوسقان زور ۇلەسىڭىزدى ەسكەرە وتىرىپ، مەن ءسىزدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسى - «التان قىران» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىمدى حابارلاعىم كەلەدى. بۇل جوعارى ماراپات سىزگە، سونداي- اق بۇكىل باۋىرلاس تۇرىكمەن حالقىنا دەگەن تەرەڭ قۇرمەتتى بىلدىرەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.