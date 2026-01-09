تۇرىك شوۋ-بيزنەسىندەگى ەسىرتكى داۋى: 19 ادام قاماۋعا الىندى
تۇركيانىڭ شوۋ-بيزنەسى مەن مەديا ەليتاسىن قامتىعان رەزونانستى ەسىرتكى ءىسى اياسىندا 19 ادام قاماۋعا الىندى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بەلگىلى تۇلعالار اراسىندا ەسىرتكىنىڭ زاڭسىز اينالىمى مەن قولدانىلۋىنا قاتىستى تەرگەۋ شەڭبەرىندە قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت بۇعان دەيىن ۋاقىتشا قاماۋعا الىنعان 19 ادامدى تۇتقىنداۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى.
سونىمەن قاتار تۇرىكتىڭ «قىزىل شەربەت» تەلەحيكاياسىندا ويناعان اكتەر دوگۋكان گيۋنگور قوسىمشا بۇلتارتپاۋ شارالارىنسىز بوساتىلدى. بۇعان ونىڭ بۇعان دەيىن-اق قولدانىلىپ جۇرگەن شەتەلگە شىعۋعا تىيىم سالۋ شەكتەۋى سەبەپ بولعان.
ءىس بويىنشا بارلىعى 26 ادام كۇدىكتى رەتىندە ءوتىپ جاتىر. قاماۋعا الىنعانداردىڭ قاتارىندا قوناق ءۇي يەلەرى، اكتەرلەر، بلوگەرلەر بۋراك التىنداگ پەن چەيدا ەرسوي بار. چەيدا ەرسوي قوعامعا «گلامۋرلى اپكەلى-سىڭلىلەر» (تۇرىكشە: ciciş kardeşler) رەتىندە تانىمال.
تاعى بىرنەشە فيگۋرانتقا ءۇيقاماق تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى تاعايىندالسا، ءبىرقاتارى گيۋنگور (سەريالدا فاتيح ءرولىن سومداعان) سياقت قولدانىستاعى شەكتەۋ بويىنشا بوساتىلعان.
تەرگەۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر جانە بۇل ءىس سوڭعى كۇندەرى تۇركيادا ەڭ كوپ تالقىلانعان جانجالداردىڭ بىرىنە اينالدى.
