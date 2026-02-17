تەرى مەن ءجۇن وڭدەيتىن 8 ينۆەستيسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلادى
استانا. KAZINFORM - تەرى مەن ءجۇن وڭدەيتىن 8 ينۆەستيسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى.
- تەرى مەن ءجۇن وڭدەۋ بويىنشا وندىرىستىك قۋاتتاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن قالپىنا كەلتىرۋ جانە جاڭعىرتۋ جۇرگىزىلۋدە، - دەدى مينيستر.
ونىڭ دەرەگىنشە، 2025 -جىلى مىناداي ءىرى نىساندار پايدالانۋعا بەرىلدى:
- اقتوبە قالاسىندا «كازفەلتەك» جىلىنا 2,2 مىڭ توننا ءجۇن وڭدەۋ جوباسى (5,3 ميلليارد تەڭگە)؛
- اقمولا وبلىسىندا «اگرو پروتەين» قۋاتتىلىعى 2,4 مىڭ توننا ازىقتىق قوسپالار ءوندىرۋ جوباسى.
- سالانى ودان ءارى دامىتۋ ماقساتىندا 9,9 ميلليارد تەڭگەگە 8 ينۆەستيتسيالىق جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ولار قوسىمشا 1,3 ميلليون توننا وڭدەۋ قۋاتىن ەنگىزەدى. وسى جوبالاردىڭ قاتارىندا تاراز جەلاتين، ەكو كلاب، يسكەفە حولدينگ جانە كازجەلاتين جوبالارى تەرى مەن جاناما ونىمدەردى تەرەڭ وڭدەۋگە باعىتتالعان. ولاردى ىسكە اسىرۋ تاعامدىق جەلاتين مەن جەمدىك قوسپالار ءوندىرىسىن ۇلعايتۋعا، جانە شيكىزات شىعىنىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ايدارابەك ساپاروۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىز الەمدىك كۇنباعىس مايى ەكسپورتىندا 8-ورىنعا كوتەرىلىپ، جاسىمىقتان دايىن ءونىمدى ەكسپورتقا شىعارا باستادى.