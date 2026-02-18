پەتروپاۆلدا ماس كۇيدە سىركە سۋىن ىشكەن ەكى ادام رەانيماتسيادا جاتىر
پەتروپاۆل. KAZINFORM - پەتروپاۆلدا ماس كۇيدە سىركە سۋىن ءىشىپ، وزىنە قول جۇمساماق بولعان ەكەۋدىڭ ءومىرى ءۇشىن دارىگەرلەر كۇرەسىپ جاتىر.
كوپبەيىندى قالالىق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم اۋرۋحاناسىنىڭ مالىمەتىنشە، بىرەۋى - 49 جاستاعى ەر ادام، ەكىنشىسى - 47 جاستاعى ايەل. اۋرۋحاناعا اۋىر جاعدايدا تۇسكەن ولار جانساقتاۋ بولىمىنە جاتقىزىلدى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بۇعان دەيىن ولار 52 جاستاعى سىرقاتتى اياققا تۇرعىزعان.
ەمدەۋ مەكەمەسىنە وتە اۋىر كۇيدە تۇسكەن ەر ادام كومەككە جۇگىنەردىڭ الدىندا 1 ساعات بۇرىن الكوگولگە ماس كۇيدە جانە سۋيتسيد جاساۋ ماقساتىندا %70 سىركە قىشقىلىن ءىشىپ قويعان.
- ەر ادام داۋىسقا جاۋاپ بەرمەدى. تىنىس الۋى ناشار بولعاندىقتان، رەانيماتولوگتار پاتسيەنتتى وكپەنى جاساندى جەلدەتۋ اپپاراتىنا قوستى. سول ۋاقىتتا شوكقا قارسى، ينفۋزيالىق تەراپيا جۇرگىزىلىپ جاتتى، ومىرلىك ماڭىزدى كورسەتكىشتەرى تاۋلىك بويى باقىلاندى، - دەيدى ماماندار.
سىركە قىشقىلىن ىشكەن ونىڭ اۋزىنىڭ، جۇتقىنشاعىنىڭ، وڭەش پەن اسقازاننىڭ، اش ىشەكتىڭ شىرىشتى قابىعى حيميالىق كۇيىك العان. بۇعان قوسا ەر ادامعا «الكوگولدىك ەنسەفالوپاتيا» دياگنوزى قويىلدى. ياعني ۇزاق ۋاقىت جانە شامادان تىس الكوگول تۇتىنۋدىڭ سالدارىنان مي جاسۋشالارى زاقىمدانىپ، اۋىر نەۆرولوگيالىق اۋرۋعا شالدىققان.
سىرقات بەس تاۋلىك بويى دارىگەر مەن مەيىرگەرلەردىڭ تۇراقتى باقىلاۋىمەن رەانيماتسيادا جاتتى. جاعدايى تۇراقتانعان سوڭ تەراپيا بولىمشەسىنە اۋىستىرىلدى، وندا بەيىندى دارىگەرلەر ەمدەۋدى جالعاستىردى.
ەمنىڭ ناتيجەسىندە 10- تاۋلىكتە جاعدايى جاقساردى، ينتوكسيكاتسيا بەلگىلەرى جويىلدى. دارىگەرلەردىڭ ۇسىنىسىنا قاراماستان، ەر ادام ودان ءارى ەمدەلۋدەن باس تارتتى.
- 70% سىركە قىشقىلى - ىشكى اعزانى قاتتى كۇيدىرەتىن قاۋىپتى حيميالىق زات. الكوگول ىشكەن جاعدايدا ادام ءوزىن-ءوزى باقىلاۋدان قالادى، سول سەبەپتى ويلانباي ارەكەت ەتۋى مۇمكىن. ەگەر جان دۇنيەڭىزدە اۋىرتپالىق بولسا، جاقىندارىڭىزدان كومەك سۇراڭىز نەمەسە مامان كومەگىنە جۇگىنىڭىز. ال ۋلانعان جاعدايدا ءار مينۋت قىمبات، ونداي كەزدە دەرەۋ جەدەل جاردەم شاقىرۋ قاجەت، - دەيدى كوپبەيىندى قالالىق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم اۋرۋحاناسىنىڭ دارىگەرلەرى.
اۆتور
اقەركە داۋرەنبەك قىزى