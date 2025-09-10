پەتروپاۆلدا كونە قۇراندار كورمەسى ءوتىپ جاتىر - فوتورەپورتاج
پەتروپاۆل. KAZINFORM - پەتروپاۆلداعى يسلام مادەنيەتى مۋزەيىندە ەرەكشە كورمە اشىلىپ، جۇرت نازارىنا عاسىردان استام ۋاقىت بۇرىن باسىپ شىعارىلعان قۇراندار ۇسىنىلدى.
كورمەگە كەلۋشىلەر 20 دان استام قۇراندى جانە وزگە دە كونە جادىگەرلەردى تاماشالاي الادى.
- ابىلايحان رەزيدەنسياسى مۋزەي كەشەنىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن فيليال - يسلام مادەنيەتى مۋزەيىندە كورمە ءوتىپ جاتىر. بيىل بۇل مۋزەيدىڭ اشىلعانىنا ەكى جىل. وسى ارالىقتا 30 دان استام قۇران جينالدى. سونىڭ ەڭ كونە دەگەندەرىن بۇگىن شىعارىپ، كەلۋشىلەرگە تانىستىرىپ جاتىرمىز. ماقساتىمىز - دىنگە شاقىرۋ ەمەس، قۇراننىڭ پايدا بولۋ تاريحىن، جازبالاردىڭ قانشالىقتى ماڭىزدى ەكەنىن كورسەتۋ، - دەيدى ابىلايحان رەزيدەنتسياسى مۋزەي كەشەنى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى اسەمگۇل قىدبەكوۆا.
سونىڭ ءبىرى - بەتى سارعايعانىمەن قۇندىلىعىن جوعالتپاي، 134 جىل بۇرىن باسپادان شىققان قۇران كىتابى.
- قۇران ءتورت باسپامەن شىققان، ءبىرىنشى اراب باسپاسى، ەكىنشىسى - پاكىستان باسپاسى، تۇرىك جانە تاتار باسپاسى. قازىر مۋزەيىمىزدە وسى تاتار باسپاسىنىڭ ءبىرىنشى باسىلىمدا شىققان نۇسقاسى ساقتالعان. بۇل كىتاپ 1881-جىلى شىققان. قۇراننىڭ بارلىعى ءبىر ماعىنادا شىققان. بۇل قۇرانداردى بىزگە تۇرعىندار اكەلىپ تاپسىرىپ جاتىر. ساندىقتا جاتقان، اتا-باباسىنان قالعان، سونى مۋزەيگە تەگىن سىيلادى. ولاردى ءبىز وسىلايشا جۇرت نازارىنا ۇسىنامىز جانە وقىپ وتىرامىز، - دەيدى يسلام مادەنيەتى مۋزەيىنىڭ ديرەكتورى مۇرات ءامىرجانوۆ.
كورمەدەن 1893، 1910، 1907-جىلعى كونە قۇرانداردى دا كورۋگە بولادى. ال مىنا تاسبيح 19-عاسىردا قىشتان جاسالعان ەكەن.
- تاسبيح 99 تاستان تۇرادى. نەلىكتەن؟ اللانىڭ 99 ەسىمىنە بايلانىستى. مىنا جادىگەردى يراكتىڭ باعداد قالاسىنا جارىلعىش زاتتاردى زالالسىزداندىرۋ جۇمىسىمەن ءبىزدىڭ پەتروپاۆلدان بارعان جىگىت تاپسىردى. ول مەشىتتە جۇمىس ىستەپ ءجۇرىپ، ۇيىندىلەردىڭ استىنان تاپقان ەكەن. سوعان ريزا بولىپ، مەشىتتىڭ يمامى سىيلىققا بەرگەن. بۇل تاسبيحتا ياسين سۇرەسى جازىلعان. بۇرىن سۇرەلەر اعاشتىڭ قابىعىنا، تەرىلەرگە، قىشقا جازىلعان. كوپشىلىك ياسين سۇرەسىن ءۇيدى تازالاۋعا، اۋرۋ- سىرقاۋدان ارىلۋعا، ءتىل- كوزدەن ساقتانۋ ءۇشىن پايدالانادى، - دەيدى مۇرات ءامىرجانوۆ.
التىن وردا داۋىرىنە جاتاتىن قىزىل وبا قورىمىنان تابىلعان جادىگەرلەردى دە تاماشالاۋعا بولادى.
پەتروپاۆلدا يسلام مادەنيەتى مۋزەيى 2023 -جىلى كۇزدە اشىلدى.
عيماراتتىڭ ءوز تاريحى بار، ول 1857 -جىلى مەشىت رەتىندە سالىنىپ، كەيىن جەرگىلىكتى زاۋىتتىڭ قويماسى رەتىندە پايدالانىپ كەلدى.
كۇردەلى جوندەۋ بارىسىندا نىساننىڭ وزىندىك ەرەكشەلىگى ساقتالىپ قالدى.