پەتروپاۆلدا جوشى ۇلىسىنىڭ 800 جىلدىعىنا ارنالعان كورمە ءوتتى
استانا. KAZINFORM - پەتروپاۆل قالاسىندا «التىن وردا (جوشى ۇلىسى) كەزەڭىنىڭ تاريحي- مادەني مۇراسى» اتتى كورمە ءوتتى. كورمە جوشى ۇلىسىنىڭ 800 جىلدىعىنا وراي ۇيىمداستىرىلدى. بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
- كورمەگە ۇلىتاۋ ۇلتتىق تاريحي- مادەني جانە تابيعي مۋزەي-قورىعىنىڭ قورىنان تاريحي قۇندى جادىگەرلەر قويىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا التىن وردا كەزەڭىنە جاتاتىن كەسەنەلەردىڭ ورنەكتەلگەن كىرپىشتەرى، سول ۋاقىتتاعى تاريحي تۇلعالاردىڭ بالاۋىز مۇسىندەرى، جوشى حان كەسەنەسىنىڭ ماكەتى، سونداي-اق ورتاعاسىرلىق مونەتالار، ەسكى كارتالار مەن باسقا دا تاريحي قۇندى جادىگەرلەر بولدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
قازىرگى ۋاقىتتا ۇلىتاۋ ۇلتتىق تاريحي- مادەني جانە تابيعي مۋزەي-قورىعىندا التىن وردا داۋىرىنە جاتاتىن 10 نان استام تاريحي ەسكەرتكىش ساقتالعان. اتاپ ايتساق، جوشى حاننىڭ كەسەنەسى، بولعان انا، قۇلان انا، اياققامىر جانە باسقا دا ماڭىزدى ەسكەرتكىشتەر بار.
بۇل كورمە بۇرىن استانا، الماتى، تۇركىستان جانە جەزقازعان قالالارىندا ۇيىمداستىرىلدى. كورمەنىڭ اشىلۋ سالتاناتى الماتى قالاسىندا ءوتتى.