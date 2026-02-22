پەتروپاۆلدا دارىگەرلەر وڭەشىنە جىلقىنىڭ سۇيەگى تۇرىپ قالعان ناۋقاستى قۇتقاردى
استانا. قازاقپارات- ناۋقاسقا شۇعىل وتا جاسالعان. پەتروپاۆلدا 66 جاستاعى ەر ادام تاماق ءىشىپ وتىرىپ جىلقى ەتىنىڭ وتكىر سۇيەك سىنىعىن جۇتىپ قويعاننان كەيىن شۇعىل تۇردە اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ.
ول ءتوس تۇسىنىڭ، مويىن ايماعىنىڭ اۋىرسىنۋىنا جانە جۇرەك اينۋىنا شاعىمدانىپ، كوپسالالى قالالىق اۋرۋحاناعا جۇگىنگەن. ناۋقاستىڭ ايتۋىنشا، العاشىندا جايسىزدىق وزدىگىنەن باسىلار دەپ ويلاعان، الايدا اۋىرسىنۋ كۇشەيە تۇسكەن.
تەكسەرۋدەن كەيىن شۇعىل تۇردە ەندوسكوپيست دارىگەر كونستانتين زىريانوۆ شاقىرىلعان.
قاراۋ بارىسىندا سۇيەكتىڭ ۇستاراداي وتكىر ەكەنى، وڭەشتىڭ شىرىشتى قابىعىنا ەكى جاعىنان كىرىپ كەتكەنى انىقتالدى. جەرگىلىكتى جانسىزداندىرۋمەن ونى الۋ مۇمكىن بولمادى. ناۋقاس وپەراتسيالىق بولىمگە اۋىستىرىلىپ، جالپى ناركوزبەن، تەحنيكالىق تۇرعىدا ايتارلىقتاي قيىندىقتارمەن بوگدە زات الىندى، - دەپ مالىمدەدى مەديتسينالىق مەكەمە.
قازىر ەر ادام حيرۋرگيا بولىمىندە جاتىر. جاعدايى تۇراقتى، ورتاشا اۋىرلىق دارەجەسىندە دەپ باعالانىپ وتىر. دارىگەرلەر ونىڭ ساۋىعۋ بارىسىن باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، وتاعا دەيىن دە، وتا كەزىندە دە ناۋقاستىڭ ومىرىنە ءقاۋىپ بولعان. مۇنداي جاعدايلاردا ءار ارەكەت اسا دالدىكتى تالاپ ەتەدى، ويتكەنى كەز كەلگەن اسقىنۋ اۋىر سالدارعا اكەلۋى مۇمكىن.
دارىگەرلەر تاماق ىشكەندە اسىقپاي، اسىرەسە سۇيەگى بار تاعامداردى مۇقيات شايناۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتەدى. كەۋدە مەن مويىن تۇسىندا ءبىر نارسە تۇرىپ قالعانداي سەزىم، اۋىرسىنۋ نە جايسىزدىق پايدا بولسا، دەرەۋ مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋ كەرەك.