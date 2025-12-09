پەتروپاۆلدا 79 بالا ىزدەستىرىلىپ، امان تابىلدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - تەك وتكەن دەمالىس كۇندەرى ءتارتىپ ساقشىلارى 5 بالانىڭ جوعالۋىنا قاتىستى جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شاراسىن جۇرگىزدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ءبىر جاعدايدا ەرلى-زايىپتى جانجالداسىپ، ايەلى ەكى جاس بالاسىن الىپ، ۇيدەن كەتىپ قالعان. كۇيەۋى پوليتسياعا حابارلاۋعا ءماجبۇر بولعان. تەكسەرۋ بارىسىندا ايەلدىڭ وبلىس اۋداندارىنىڭ بىرىنە كەتكەنى انىقتالدى. ءقازىر بۇل وتباسى تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىقتىڭ الدىن الۋ توبىنىڭ باقىلاۋىنا الىندى.
تاعى ءبىر شاقىرتۋ 16 جاستاعى قىزعا قاتىستى بولدى. ول اناسىمەن رەنجىسىپ، ەسكەرتپەستەن قۇربىسىنىڭ ۇيىنە تۇنەۋگە كەتكەن.
ەندى ءبىر جاعدايدا 6-سىنىپ وقۋشىسى اناسىنان سۇرانىپ، دوسىنىڭ ۇيىندە قونۋعا قالعان. اكەسى بالانىڭ اناسىنان رۇقسات سۇراعانىن بىلمەي، پوليتسياعا جۇگىنگەن. اتا-اناسى اۋىسىممەن جۇمىس ىستەيدى.
ال پەتروپاۆل تۇرعىنى قوعامدىق كولىك ايالداماسىندا جالعىز جۇرگەن جاس ءوسپىرىمدى بايقاپ، «102»-گە حابارلاعان. پوليتسەيلەر بالانى قالالىق پوليتسيا باسقارماسىنا جەتكىزدى. ول تۇندە تۋىسىنىڭ ۇيىندە قونۋعا رۇقسات العانىن، ءبىراق دوستارىمەن قىدىرىپ، ويىن-ساۋىق ورتالىعىندا بولىپ، سوڭعى اۆتوبۋسقا ۇلگەرمەي قالعانىن ايتتى. تەلەفونى ۇيدە قالىپ قويعان. تاڭەرتەڭ پوليتسەيلەر ونى اناسىنا تاپسىرىپ، اكىمشىلىك زاڭناماعا سايكەس ەسكەرتۋ بەردى.
- 11 ايدا پەتروپاۆلدا پوليتسەيلەر كامەلەتكە تولماعان 79 بالانىڭ جوعالۋىنا بايلانىستى ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزدى. ءار وسىنداي جاعدايدا بارلىق قىزمەتتەر - يۋۆەنالدى جانە پاترۋلدىك پوليتسەيلەر، كريمينالدىق پوليتسيانىڭ جەدەل ۋاكىلدەرى، ۋچاسكەلىك ينسپەكتورلار تارتىلادى، ولاردى جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ۇيلەستىرەدى.
سول سەبەپتى اتا-انالاردان بالالارىنىڭ بوس ۋاقىتىن جانە جۇرگەن جەرىن باقىلاۋدا ۇستاۋدى، ولاردىڭ ءاردايىم بايلانىس قۇرالدارى بولۋىن قاداعالاۋدى سۇرايمىز. ەڭ باستىسى - قاراۋسىز قالدىرماڭىزدار. بۇل - جاسوسپىرىمدەر اراسىنداعى قۇقىقبۇزۋشىلىقتىڭ نەگىزگى سەبەبى، - دەدى پەتروپاۆل قالالىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى مارات جۇماليەۆ.
اۆتور
اقەركە داۋرەنبەك قىزى