پەتروپاۆلعا كىرە بەرىستە ءۇش كۇن بويى 30 شاقتى جۇك كولىگى قاڭتارىلىپ تۇردى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - ارتىق جۇك تيەگەنى ءۇشىن تەكسەرۋدەن جانە ايىپپۇلدان قاشپاق بولعان جۇرگىزۋشىلەر 32 جۇك كولىگىن جول جيەگىنە قالدىرىپ، وزدەرى وقيعا ورنىنان كەتىپ قالعان.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، «جول قاۋىپسىزدىگى» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى اياسىندا رەسپۋبليكالىق اۆتوجولدا كولىكتىك باقىلاۋ ينسپەكتسياسى، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جانە ارنايى ماقساتتاعى جاساق بىرلەسكەن باقىلاۋ بەكەتىن ۇيىمداستىرعان.
تەكسەرىس ءجۇرىپ جاتقانىن بىلگەن جۇرگىزۋشىلەر كولىكتەرىن جول شەتىنە، پەتروپاۆلعا كىرە بەرىستە تاستاپ كەتكەن.
- اۆتوموبيل جولدارىن ساقتاۋ جانە كولىكتەردىڭ قاۋىپسىز قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا وبلىس اۋماعىندا «جول قاۋىپسىزدىگى» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى ءوتىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى ارتىق جۇك تيەگەن كولىك جۇرگىزۋشىلەرى جاۋاپكەرشىلىكتەن قاشىپ، تارازىدان وتپەۋ ءۇشىن قاشىپ وتىر. بۇل كولىكتەردىڭ بارلىعىنىڭ جۇرگىزۋشىلەرى، كىمگە تيەسىلى ەكەنى انىقتالدى. جىلدا مىڭ شاقىرىمعا جۋىق اۆتوجول جوندەلەدى. وسىنداي ىستىق كۇندە كولىككە ارتىق جۇك ارتۋ جولدى بۇلدىرەدى. سول سەبەپتى ماتەريالدىق شىعىندى ءوندىرۋ ءۇشىن سوتقا تالاپ-ارىز جولدايمىز، - دەيدى سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەردەن شورتىبايەۆ.
باسقارما باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا وبلىس جولدارىندا جۇك كولىكتەرىن ولشەيتىن ءتورت اركا - اۆتوماتتاندىرىلعان تارازى ورناتىلعان. بەينەكامەرا ورناتىلعاندىقتان، بۇرىنعىداي ءنومىردى جاۋىپ ءوتۋ مۇمكىن ەمەس.
ال جۇك كولىگىن جۇرگىزۋشىلەر قولدانىستاعى سالماق شەكتەۋلەرىن ساقتاعان جاعدايدا كەيبىر جۇك تاسىمالىنىڭ ەكونوميكالىق جاعىنان ءتيىمسىز بولاتىنىن ايتادى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، وسى سەبەپتى كەيبىر كومپانيالار ارتىق جۇك تيەۋگە ءماجبۇر.
سونداي-اق جۇرگىزۋشىلەر موبيلدى سالماق ولشەۋ بەكەتتەرىنىڭ قالالارعا كىرەبەرىستە ورنالاسۋىن ادىلەتسىز دەپ ەسەپتەيدى. قازىر جۇك كولىگى جۇزدەگەن شاقىرىم جول ءجۇرىپ وتكەننەن كەيىن عانا تەكسەرىلەدى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى تاجىريبە جولداعى زاڭ بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋدان گورى، ايىپپۇل سالۋعا كوبىرەك باعىتتالعان.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە جاعداي قالىپقا كەلدى.
- 19-شىلدە كۇنى ساعات 14:30-دا بارلىق 32 اۋىر جۇك كولىگى جۇرگىزۋشىلەرىمەن پروفيلاكتيكالىق ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەننەن كەيىن ولار سالماقتىق باقىلاۋ بەكەتىنە بارىپ، ولشەۋ راسىمىنەن ءوتتى جانە ءوز باعىتتارى بويىنشا جولدارىن جالعاستىردى. بارلىق جۇرگىزۋشىگە قاتىستى ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس ءتيىستى شارالار قابىلدادى، - دەيدى پوليتسەيلەر.
قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس، ارتىق جۇك تيەگەنى ءۇشىن قوماقتى ايىپپۇل قاراستىرىلعان. جەكە كاسىپكەرلەرگە جۇكتىڭ سالماعى بەلگىلەنگەن مولشەردەن 1-5 تونناعا ارتىق بولسا – 40 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك)، 5- 10 توننا ارالىعىندا بولسا - 80 ا ە ك، ال 10 توننادان ارتىق بولعان جاعدايدا 120 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل سالىنادى. ورتا جانە ءىرى بيزنەس سۋبەكتىلەرى ءۇشىن بۇل ايىپپۇل كولەمى بۇدان دا جوعارى.