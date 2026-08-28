KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پەتروپاۆلدا كارىز قۇدىعىنىڭ جانىنان ايەلدىڭ ءمايىتى تابىلدى

    پەتروپاۆل. KAZINFORM - قازىر وسى وقيعاعا بايلانىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.

    п
    Фото: МВД РК

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ايەلدىڭ مۇردەسى 27-تامىز كۇنى پەتروپاۆلداعى تاۋفيك مۇحامەدراحيموۆ كوشەسىندەگى كارىز قۇدىعىنىڭ ماڭىنان تابىلعان. ءمايىت ءبىراز ۋاقىت جاتىپ قالعاندىقتان، ازىرگە ونىڭ جەكە باسىن انىقتاۋ مۇمكىن بولماعان.

    - تۇرعىلىقتى مەكەنجايى جوق ايەل دەپ ايتۋعا بولمايدى. ويتكەنى مۇردەنىڭ جانىنان تەلەفون مەن كىلتتەر تابىلدى. بولجام بويىنشا، مارقۇم بۇعان دەيىن جوعالىپ، ىزدەۋ جاريالانعان ايەل بولۋى مۇمكىن. الايدا بۇل - قاراستىرىلىپ جاتقان نۇسقالاردىڭ ءبىرى عانا. وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالاتىن بولادى، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.

    ايماق سولتۇستىك قازاقستان
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور