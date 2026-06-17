پەتروپاۆلدا اشىق تەرەزە الدىندا ويناعان بالالار وتباسىنان الىندى
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا پوليتسەيلەر پەتروپاۆل قالاسىندا بولۋى مۇمكىن قايعىلى جاعدايدىڭ الدىن الدى. وقيعا 15-ماۋسىم كۇنى كەشكى ساعات 21:00 شاماسىندا بولعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
س ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ پروتسەسسينگتىك ورتالىعىنىڭ قىزمەتكەرى ەرجان تامىشەۆ جۇمىستان ۇيىنە قايتىپ كەلە جاتىپ، جامبىل كوشەسىندەگى كوپقاباتتى ءۇيدىڭ بەسىنشى قاباتىنداعى اشىق تەرەزە الدىندا ويناپ وتىرعان ەكى كىشكەنتاي بالانى بايقاپ قالعان.
پوليتسيا پودپولكوۆنيگى بىردەن ارەكەت ەتىپ، دوسىنان «102» ارناسىنا حابارلاسۋدى جانە بالالاردىڭ نازارىن باسقا جاققا اۋدارۋدى سۇراعان. ءوزى سول مەزەتتە كوپقاباتتى ءۇيدىڭ كىرەبەرىسىنە قاراي جۇگىرگەن.
ول پاتەرگە دوموفون ارقىلى حابارلاسۋعا تىرىسقان. وسى ۋاقىتتا كوشەدە بولعان بەيجاي قاراماعان تۇرعىندار دا بالالارعا داۋىستاپ، تەرەزەدەن ارى قاراي كەتۋىن وتىنگەن.
باستاپقىدا بالالار ۇيدە جالعىز قالىپ، قامالىپ قالعان بولۋى مۇمكىن دەگەن قاۋىپ بولعان. ەرجان تامىشەۆ ءتىپتى شاتىرعا شىعىپ، جوعارىدان تەرەزەگە جەتۋدىڭ جولدارىن ويلاستىرعان. الايدا پاتەر ىشىندە ەرەسەك ادام بارى انىقتالدى.
كەيىن پاتەر ەسىگىن ىشتە بولعان ادام اشقان. وقيعا ورنىنا جەدەل جەتكەن پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى دە جاعدايدى تەكسەردى.
ءتارتىپ ساقشىلارى جالدامالى پاتەردە جەزقازعان قالاسىنان كەلگەن ەكى ازاماتتىڭ ۋاقىتشا تۇرىپ جاتقانىن انىقتادى. سول ساتتە اكەسى ۇيىقتاپ جاتقان، ال اناسى دۇكەندە بولعان. مالىمەت بويىنشا، ەكەۋى دە الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە بولعان. بۇعان دەيىن ولار بىرنەشە رەت اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعانى بەلگىلى بولدى.
ءۇش جاستاعى ۇل بالا مەن ءتورت جاستاعى قىز بالا وتباسىنان الىندى. قورعانشىلىق ورگاندارى بالالاردى كامەلەتكە تولماعانداردى بەيىمدەۋ ورتالىعىنا ورنالاستىردى.
وتباسىعا قاتىستى ماتەريالدار كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ىستەرى جونىندەگى كوميسسيانىڭ شۇعىل قاراۋىنا شىعارىلماق.
پوليتسەيلەر اتا-انالارعا تەرەزە بالالار وينايتىن ورىن ەمەس ەكەنىن ەسكەرتەدى. ماماندار بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە مۇقيات بولىپ، كۇماندى جاعداي بايقالسا، بىردەن پوليتسياعا حابارلاسۋعا شاقىردى. ۋاقتىلى جاسالعان قوڭىراۋ قايعىلى جاعدايدىڭ الدىن الۋى مۇمكىن.