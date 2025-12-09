پەتروپاۆل تۇرعىنى زەرگەرلىك شەبەرحانانى توناپ، ارتىنان ءورت قويعان
پەتروپاۆل. KAZINFORM - پەتروپاۆلداعى «گالاكتيكا» ساۋدا ۇيىنە ءورت قويعان كۇدىكتى ۇستالدى.
4-جەلتوقسان كۇنى تاڭعى ساعات 5.00 شاماسىندا ءۇش قاباتتى تۇرعىن ۇيگە جاپسارلاس سالىنعان ءبىر قاباتتى ساۋدا ۇيىندە ءورت شىقتى. ءورت سوندىرۋشىلەر جىلدام ارەكەت ەتىپ، جالىننىڭ جايىلۋىنا جول بەرمەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، العاشقى بولجامدا ەلەكتر سىمدارىنىڭ قىسقا تۇيىقتالۋى قاراستىرىلدى، ءبىراق زەرگەرلىك شەبەرحاناعا كوپ زيان كەلۋى مامانداردىڭ كۇدىگىن تۋدىردى.
ءتارتىپ ساقشىلارى ساۋدا ءۇيىنىڭ ماڭىنداعى بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازبالارىن تەكسەردى. ناتيجەسىندە وقيعادان ءبىراز ۋاقىت بۇرىن سول ماڭدا بولعان جانە «گالاكتيكاعا» قارسى ورنالاسقان بوس ساۋدا پاۆيلونىنا بىردەڭە جاسىرىپ كەتكەن كۇدىكتىنى انىقتادى. پاۆيلوندى تەكسەرۋ بارىسىندا پوليتسەيلەر ونىڭ ىشىنەن قۇنى 1 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن زەرگەرلىك بۇيىمدار سالىنعان تۇيىنشەكتى تاپتى. كەيىن تولىق تەكسەرۋ ساۋدا ۇيىنە قاساقانا ءورت قويۋ ارەكەتىن راستادى.
- بەينەجازبالار ارقىلى كۋاگەرلەردى دە انىقتاۋ مۇمكىن بولدى. تەرگەۋ نۇسقاسى بويىنشا، كۇدىكتى ءورت قويعاننان كەيىن ۇرلانعان باعالى زاتتاردى بىردەن الىپ كەتۋگە ولاردان باتپاعان. جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى ناتيجەسىندە ۇرلىق جانە بوتەننىڭ مۇلكىن قاساقانا جويۋ بويىنشا كۇدىككە ىلىنگەن، بۇرىن سوتتالعان 32 جاستاعى پەتروپاۆلدىق ۇستالىپ، قاماۋعا الىندى. تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
پوليتسەيلەردىڭ ايتۋىنشا، جىل باسىنان بەرى وبلىستا بەينەكامەرالاردىڭ كومەگىمەن 800 گە جۋىق قىلمىس اشىلدى، ونىڭ 208 ءى - ۇرلىققا قاتىستى.
بۇعان دەيىن استانادا ءدامحانادان شىققان ءورت تولىق سوندىرىلگەنىن جازعان ەدىك.