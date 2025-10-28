پەتروپاۆل كوشەلەرىن قاردان تازارتۋدا جاساندى ينتەللەكت جۇيەسى قولدانىلادى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - پەتروپاۆلدا كوشەلەردى قىس مەزگىلىندە كۇتىپ ۇستاۋعا ارنالعان تەحنيكانىڭ كورمەسى ءوتتى.
ءىس-شارادا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى كوممۋنالدىق جانە جول قىزمەتتەرىنىڭ، ەنەرگەتيكالىق جانە اۆاريالىق-قۇتقارۋ بولىمشەلەرىنىڭ الداعى قىسقا دايىندىعى تەكسەرىلدى.
بيىل وبلىس جولدارىندا 232 -جىلىتۋ پۋنكتى جۇمىس ىستەيدى. قاردى شىعارىپ، جولداردى اشۋعا مىڭعا جۋىق ارنايى تەحنيكا جانە 1863 جۇمىسشى جۇمىلدىرىلادى.
پەتروپاۆلداعى كوشەلەردىڭ جالپى ۇزىندىعى - 366 كم. جولداردى قاردان تازارتۋ ءۇشىن بيىل ول 8 سەكتورعا بولىنگەن. جاۋاپتى ۇيىمدار كۇندەلىكتى 170 ارنايى تەحنيكانى كوشەگە شىعارماق.
- ءبىز قالادان قاردى شىعارۋ قىزمەتىن تسيفرلاندىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، ياعني جاساندى ينتەللەكت قولدانىلادى. باعدارلاما ازىرلەنىپ جاتىر، شامامەن 10-15 كۇن ىشىندە دايىن بولادى. ءار تەحنيكا GPS ناۆيگاتورمەن قامتاماسىز ەتىلەدى. بۇل ناۆيگاتورلار جانە كامەرالار باعدارلاماعا قوسىلادى. وسىلايشا، تەحنيكانىڭ قاي جەردە جۇمىس ىستەپ جاتقانىن، قاردىڭ قالاي جانە قانداي كولەمدە شىعارىلىپ جاتقانىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك تۋادى، - دەيدى پەتروپاۆل اكىمى سەرىك مۇحامەديەۆ.
قار توگەتىن پوليگوندارعا دا بەينەكامەرالار ورناتىلىپ، بارلىعى ءبىرتۇتاس سيفرلىق جۇيەگە بىرىكتىرىلەدى. ەندى شىعارىلعان قار كولەمىن ەسەپتەۋ جۇمىسىن جاساندى ينتەللەكت اتقارادى. قازىرگى ۋاقىتتا ەكى پوليگون دايىن، ونىڭ ءبىرى - رەزەرۆتىك.
اۆتور
اقەركە داۋرەنبەك قىزى