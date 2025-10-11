ترەتياكوۆ گالەرەياسىندا «قازاقستان ونەرىنىڭ جاۋھارلارى» كورمەسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - ماسكەۋدىڭ ترەتياكوۆ گالەرەياسىندا ءابىلحان قاستەيەۆ اتىنداعى ق ر مەملەكەتتىك ونەر مۋزەيى ازىرلەگەن «قازاقستان ونەرىنىڭ جاۋھارلارى» اتتى كورمەنىڭ شىمىلدىعى ءتۇرىلدى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى.
ءىس-شارا رەسەي فەدەراتسياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مادەني كۇندەرى اياسىندا ءوتىپ جاتىر. سالتاناتتى راسىمگە ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا باستاعان قازاقستاندىق دەلەگاتسيا قاتىستى.
- رەسەيدەگى قازاقستاننىڭ مادەني كۇندەرى - ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى كەزەڭى، ۇزدىكسىز ديپلوماتيالىق ديالوگتىڭ جەمىسى. بۇل اۋقىمدى جوبا ماسكەۋدىڭ جەتەكشى مادەنيەت الاڭدارىن قامتىپ، قازاقستاننىڭ زاماناۋي مادەني جەتىستىكتەرىنىڭ كەڭ پاليتراسىن - تەاتر مەن مۋزىكادان باستاپ، كينو جانە بەينەلەۋ ونەرىنە دەيىن ۇسىنادى. كەيىنگى 34 جىلدا ماسكەۋدە قازاق سۋرەتشىلەرىنىڭ كورمەسى العاش رەت ءوتىپ وتىر. ءا. قاستەيەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك ونەر مۋزەيىنىڭ كارتينالارى «كرىمسكي ۆال» گالەرەياسىندا ەڭ سوڭعى رەت 1991 -جىلدىڭ تامىزىندا قويىلعان ەدى. سوندىقتان بۇگىنگى ەكسپوزيتسيانى ءبىز قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى مادەني بايلانىستاردى نىعايتۋداعى جارقىن وقيعا ءارى جاڭا بەلەس دەپ باعالايمىز، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ءا. قاستەيەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك ونەر مۋزەيىنىڭ «قازاقستان ونەرىنىڭ جاۋھارلارى» كورمەسى XX عاسىرداعى تالانتتى شەبەرلەردىڭ 60 تان استام كەسكىندەمە جانە ءمۇسىن تۋىندىلارىن قامتيدى.
ۇلتتىق بەينەلەۋ ونەرى مەكتەبىنىڭ قالىپتاسۋى ءابىلحان قاستەيەۆتىڭ ەسىمىمەن تىعىز بايلانىستى. ونىڭ تۋىندىلارى وتكەن عاسىردىڭ باسىندا كوشپەندىلەر ومىرىندەگى قارقىندى وزگەرىستەرىن بەينەلەيتىن كوركەم شەجىرەگە اينالدى.
كورمە 23-قاراشاعا دەيىن جالعاسادى. كورمەگە كەلۋشىلەر بەلگىلى قازاقستاندىق مۇسىنشىلەر تولەگەن دوسماعامبەتوۆ، ەركىن مەرگەنوۆ، ولگا پروكوپيەۆا جانە ەسكەن سەرگەبايەۆتىڭ ەڭبەكتەرىمەن تانىسا الادى. بۇل تۋىندىلار قازاق ءمۇسىن ونەرىنىڭ تۇتاس ءبىر بۋىنىنىڭ شىعارماشىلىق ىزدەنىستەرى مەن كوركەمدىك ۇستانىمدارىن ايقىن كورسەتەدى.
10-13-قازان ارالىعىندا قازاقستاندىق جانە شەتەلدىك كورەرمەنىنىڭ كوڭىلىنەن شىققان «ۆرەميا پاتريوتوۆ»، «توقتا، ءتۇن!»، «دوس-مۇقاسان»، «1941 -جىلدىڭ جازى»، «90+1» فيلمدەرى مەن «التىن ادام» مۋلتفيلمىن كورە الادى.
بارلىق فيلم قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە كورسەتىلەدى.
رەسەيلىك كورەرمەن ءۇشىن 13-قازان كۇنى كىشى تەاتر ساحناسىندا «پاراسات مايدانى» سپەكتاكلى قويىلادى. قويىلىم - زاماناۋي ادامنىڭ رۋحاني ىزدەنىستەرى مەن ىشكى الەمىن سۋرەتتەيتىن پسيحولوگيالىق دراما. قازاق ادەبيەتىنىڭ كلاسسيگى تولەن ابدىك شىعارمالارى نەگىزىندە ساحنالانعان. سپەكتاكلدى ق. قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق مۋزىكالىق-دراما تەاترىنىڭ اكتەرلەرى ساحنالايدى.
رەسەيدەگى قازاقستاننىڭ مادەني كۇندەرى قاراشا ايىندا قازاقستاندىق ونەرپازداردىڭ گالا-كونسەرتىمەن قورىتىندىلانادى.