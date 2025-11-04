تۇرسىنبەك قاباتوۆتىڭ بۇرىنعى ايەلى ءمولدىر مۇقانوۆاعا ايىپپۇل سالىندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى بەلگىلى ازىلكەش تۇرسىنبەك قاباتوۆتىڭ بۇرىنعى جۇبايى، بلوگەر ءمولدىر مۇقانوۆانى زاڭسىز ونلاين-لوتەرەيا وتكىزگەندەر تىزىمىنە قوستى.
ۆەدومستۆو حابارلاعانداي، مۇقانوۆا (Moldir.mt اككاۋنتى، 2,3 ميلليوننان استام جازىلۋشىسى بار) اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 445-1-بابىنىڭ 6-بولىگى بويىنشا اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. قازان ايىندا ول 589800 تەڭگە ايىپپۇل تولەگەن. بۇل 150 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (ا ە ك) تەڭ.
مۇقانوۆا جاۋاپقا تارتىلعان جالعىز مەديا تۇلعا بولماعان. بۇعان دەيىن، ءساۋىر ايىندا، بلوگەر دارحان جولشىبەك (3,1 ميلليون جازىلۋشى) تە سول سياقتى قۇقىق بۇزۋشىلىق ءۇشىن 393200 تەڭگە (100 ا ە ك) ايىپپۇل تولەگەن.
قۇقىق بۇزۋشىلار تىزىمىندە:
اكتەر رامازان امانتاي (788 مىڭ جازىلۋشى) 393200 تەڭگە (100 ا ە ك) ايىپپۇل تولەگەن. ول «مافيا»، «زامان back»، «بيزنەس پو-كازاحسكي» جانە باسقا تانىمال جوبالاردا ويناعان؛
بلوگەر مەرەكە قالبايەۆا (merekusha.k اككاۋنتى، 1,3 ميلليون جازىلۋشى) - 589800 تەڭگە (150 ا ە ك) ؛
نۇربەك نۇرتازا (justking31 ،300 ا ە ك / 1179600 تەڭگە)؛
ءاليا بايتۋعايەۆا (super.mamasita ،7 ميلليون جازىلۋشى، 210 ا ە ك / 825720 تەڭگە)؛
ءامينا نۇرتازا (aminaxo26 ،7 ميلليون جازىلۋشى، 210 ا ە ك / 825720 تەڭگە)؛
بلوگەر قايسار قامزا (qais_arr ،2,4 ميلليون جازىلۋشى، 300 ا ە ك / 1179600 تەڭگە)؛
بلوگەر الماسبەك باتىر (almasbek_batyr ،1,8 ميلليون جازىلۋشى، 150 ا ە ك / 589800 تەڭگە).
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بيىلدان باستاپ شامامەن 90 قۇقىق بۇزۋشى انىقتالىپ، بارلىعى بىرلەسە شامامەن 40 ميلليون تەڭگە ايىپپۇل تولەگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاندا لوتەرەيالاردى تەك ليتسەنزياسى بار وپەراتورلار ۇيىمداستىرۋعا قۇقىلى.
ەگەر ازامات رۇقساتسىز وسىنداي اكسيا وتكىزسە، وعان 100 ا ە ك كولەمىندە ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن. جەكە كاسىپكەرلەر مەن زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن جازالاۋ قاتاڭ - 300 ا ە ك دەيىن جەتەدى.
BAQ. KZ