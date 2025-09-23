گۋتەرريش كليماتتىق ادىلەتتىلىكتى تاڭداۋعا شاقىردى
نيۋ-يورك. KAZINFORM – ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا سويلەگەن كىرىسپە سوزىندە ادامزات كليماتتىق ادىلەتتىلىكتى تاڭداۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى، دەپ جازدى AZƏRTAC.
- تازا ەنەرگيا بولاشاعى - ەندى الىس بولاشاق تۋرالى ۋادە ەمەس. ول - قازىرگى شىندىق. ەشبىر ۇكىمەت، ەشبىر سالا نەمەسە جەكە مۇددە بۇل پروتسەستى توقتاتا المايدى. ءبىراق سوعان قاراماستان، كەيبىرەۋلەر تىرىسىپ جاتىر. بۇل ەكونوميكاعا زيان كەلتىرەدى، جوعارى باعانى ساقتاپ قالۋعا ىقپال ەتەدى جانە تاريحي مۇمكىندىكتى قۇر جىبەرۋگە اكەلەدى. كومىرسۋتەك وتىنى - ۇتىلىس اكەلەتىن تاڭداۋ، - دەدى ب ۇ ۇ باس حاتشىسى.
ونىڭ بۇل سوزدەرى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ەنەرگەتيكالىق ساياساتىنا تىكەلەي قايشى كەلەدى، دەپ جازادى Reuters.
دونالد ترامپ جەل جانە كۇن ەنەرگياسىنىڭ دامۋىنا قارسى. بۇل سالالار بۇرىنعى پرەزيدەنت دجو بايدەننىڭ كليمات پەن ەنەرگەتيكا جونىندەگى باعدارلاماسىنىڭ باستى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولعان.
ا ق ش پرەزيدەنتى جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن سەنىمسىز جانە قىمبات دەپ اتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل كوزدەر ءداستۇرلى، سەنىمدى ەنەرگيا كوزدەرىن ىعىستىرىپ، شەتەلدىك باقىلاۋداعى جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنە تاۋەلدى، سونداي-اق قورشاعان ورتاعا زيان كەلتىرەدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ- نىڭ نيۋ-يوركتەگى دەباتىندا ت م د ەلدەرى باسشىلارى اراسىندا ءبىرىنشى بولىپ ءسوز سويلەيدى.
پلەنارلىق وتىرىستى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسىنىڭ ءتوراعاسى اننالەنا بەربوك اشادى.
Jibek Joly پرەزيدەنتتىڭ ءسوز سويلەۋىن ونلاين كورسەتەدى.