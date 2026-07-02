تەرروريزمگە قارسى قورعاۋ تالاپتارىن بۇزعانى ءۇشىن 263 باسشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ 5 ايىندا ىشكى ىستەر ورگاندارى تەرروريزم تۇرعىسىنان وسال 2665 وبەكتىنى تەكسەردى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تەرروريزم تۇرعىسىنان وسال نىسانداردىڭ تەرروريزمگە قارسى قورعالۋىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرىپ جاتىر.
2026 -جىلدىڭ 5 ايىندا ىشكى ىستەر ورگاندارى تەرروريزم تۇرعىسىنان وسال 2665 وبەكتىنى تەكسەردى. ونىڭ ىشىندە 2458 ى جوسپارلى، 207 سى جوسپاردان تىس تارتىپپەن جۇرگىزىلدى.
تەكسەرىلگەن نىسانداردىڭ %72 ىندا تەرروريزمگە قارسى قورعالۋ دەڭگەيى بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەس كەلدى. 736 وبەكتىدە زاڭبۇزۋ انىقتالىپ، ولاردىڭ باسشىلارىنا انىقتالعان كەمشىلىكتەردى جويۋ تۋرالى نۇسقامالار بەرىلدى.
تەرروريزمگە قارسى قورعاۋ تالاپتارىن ورىنداماعانى ءۇشىن 263 باسشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سالىنعان ايىپپۇلدىڭ جالپى سوماسى 118 ميلليون تەڭگەدەن استى.
ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىمەن 3,2 مىڭنان استام وبەكت باسشىسى مەن مەنشىك يەسى قامتىلسا، وقۋ ءىس-شارالارىنا 237 مىڭنان استام قىزمەتكەر قاتىستى. سونىمەن قاتار 48 نۇسقاۋلىققا ريەۆيزيا جۇرگىزىلىپ، وبەكتىلەردى كۇزەتۋ تالاپتارىن جەتىلدىرۋ بويىنشا ۇسىنىستار ەنگىزىلدى.