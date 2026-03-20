ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:25, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    تەرروريستىك جانە ەكسترەميستىك قىلمىس جاساعانى ءۇشىن 17 ادام سوتتالدى

    استانا. KAZINFORM - بيىلعى جىلدىڭ باسىنان بەرى ۇ ق ك تەرگەپ-تەكسەرگەن قىلمىستىق ىستەر بويىنشا تەرروريستىك جانە ەكسترەميستىك قىلمىس جاساعانى ءۇشىن 17 ادام ءار ءتۇرلى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا سوتتالدى. بۇل تۋرالى ۇ ق ك حابارلادى.

    КНБ: с начала года 17 человек получили сроки за террористические преступления
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    ولاردىڭ ءبىرى، الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىنى، 2017 -جىلى حالىقارالىق تەرروريستىك ۇيىمدار جاعىندا ۇرىس قيمىلدارىنا قاتىسۋ ءۇشىن شەتەلگە كەتكەن.

    2025 -جىلى شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن بىرلەسكەن ءىس-شارالار اياسىندا ول شەتەلدە ۇستالىپ، قازاقستانعا ارنايى كۇزەتپەن جەتكىزىلدى.

    تەرروريستىك ارەكەتكە قاتىسۋ فاكتىسى بويىنشا سوت ونى 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەستى.

    تاعى ءبىر ازامات، كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىنى، 2013 -جىلى شەتەلگە كەتكەن. ينتەرنەتتە تەرروريزم مەن ءدىني ەكسترەميزم يدەيالارىن ناسيحاتتاعان.

    ۇ ق ك شەتەلدىك ارنايى قىزمەتپەن بىرلەسىپ جۇرگىزگەن وپەراتسيانىڭ ناتيجەسىندە ۇستالىپ، ەلگە جەتكىزىلدى.

    سوت شەشىمىمەن تەرروريزمدى ناسيحاتتاعانى جانە ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىرعانى ءۇشىن 9 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلدى.

    وسى كەزەڭ ىشىندە استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارىندا، اقمولا جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا تەرروريستىك قىلمىس جاساعان 6 ءدىني راديكال ۇستالدى.

    سونىمەن قاتار، باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ورىندارىندا جازاسىن وتەپ جاتقان تاعى 4 ادامعا سوتتالعاندار اراسىندا تەرروريزمدى ناسيحاتتادى جانە ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىردى دەگەن ايىپ تاعىلدى.

    ولار ينتەرنەتتە جانە ءوز اينالاسىندا تەرروريستىك، ەكسترەميستىك ماتەريالدار تاراتقان، سونداي-اق ولاردىڭ ۇستانىمدارىن قولدامايتىندارعا قاتىستى كۇش كورسەتۋگە شاقىردى دەپ كۇدىكتەلىپ وتىر.

    قىلمىستىق كودەكستىڭ 174 جانە 256-باپتارى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.

    ايتا كەتەلىك ۇ ق ك ءۇش وڭىردە جۇرگىزۋشى كۋالىگىن راسىمدەۋدەگى جەمقورلىق سحەماسىن اشكەرەلەگەن ەدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار