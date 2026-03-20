تەرروريستىك جانە ەكسترەميستىك قىلمىس جاساعانى ءۇشىن 17 ادام سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى جىلدىڭ باسىنان بەرى ۇ ق ك تەرگەپ-تەكسەرگەن قىلمىستىق ىستەر بويىنشا تەرروريستىك جانە ەكسترەميستىك قىلمىس جاساعانى ءۇشىن 17 ادام ءار ءتۇرلى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا سوتتالدى. بۇل تۋرالى ۇ ق ك حابارلادى.
ولاردىڭ ءبىرى، الماتى قالاسىنىڭ تۇرعىنى، 2017 -جىلى حالىقارالىق تەرروريستىك ۇيىمدار جاعىندا ۇرىس قيمىلدارىنا قاتىسۋ ءۇشىن شەتەلگە كەتكەن.
2025 -جىلى شەتەلدىك سەرىكتەستەرمەن بىرلەسكەن ءىس-شارالار اياسىندا ول شەتەلدە ۇستالىپ، قازاقستانعا ارنايى كۇزەتپەن جەتكىزىلدى.
تەرروريستىك ارەكەتكە قاتىسۋ فاكتىسى بويىنشا سوت ونى 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەستى.
تاعى ءبىر ازامات، كوكشەتاۋ قالاسىنىڭ تۇرعىنى، 2013 -جىلى شەتەلگە كەتكەن. ينتەرنەتتە تەرروريزم مەن ءدىني ەكسترەميزم يدەيالارىن ناسيحاتتاعان.
ۇ ق ك شەتەلدىك ارنايى قىزمەتپەن بىرلەسىپ جۇرگىزگەن وپەراتسيانىڭ ناتيجەسىندە ۇستالىپ، ەلگە جەتكىزىلدى.
سوت شەشىمىمەن تەرروريزمدى ناسيحاتتاعانى جانە ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىرعانى ءۇشىن 9 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلدى.
وسى كەزەڭ ىشىندە استانا، الماتى، شىمكەنت قالالارىندا، اقمولا جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا تەرروريستىك قىلمىس جاساعان 6 ءدىني راديكال ۇستالدى.
سونىمەن قاتار، باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ورىندارىندا جازاسىن وتەپ جاتقان تاعى 4 ادامعا سوتتالعاندار اراسىندا تەرروريزمدى ناسيحاتتادى جانە ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىردى دەگەن ايىپ تاعىلدى.
ولار ينتەرنەتتە جانە ءوز اينالاسىندا تەرروريستىك، ەكسترەميستىك ماتەريالدار تاراتقان، سونداي-اق ولاردىڭ ۇستانىمدارىن قولدامايتىندارعا قاتىستى كۇش كورسەتۋگە شاقىردى دەپ كۇدىكتەلىپ وتىر.
قىلمىستىق كودەكستىڭ 174 جانە 256-باپتارى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنىڭ 1-بولىگىنە سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
