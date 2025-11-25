تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق كورگەندەر قايدا جۇگىنە الادى
استانا. KAZINFORM - مامانداردىڭ مالىمدەۋىنشە، تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق قوعامداعى ەڭ وزەكتى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. ولاردىڭ ايتۋىنشا، دەر كەزىندە ارەكەت ەتىپ، قول ۇشىن سوزۋ ماڭىزدى.
- ۇيدەگى زورلىق-زومبىلىق فيزيكالىق، پسيحولوگيالىق، ەكونوميكالىق نەمەسە سەكسۋالدىق سيپاتتا بولۋى مۇمكىن. كوبىنە ونىڭ قۇرباندارى - ايەلدەر مەن بالالار. قاۋىپ بەلگىلەرىن دەر كەزىندە انىقتاپ، پوليتسياعا، جەدەل جاردەمگە نەمەسە داعدارىس ورتالىعىنىڭ سەنىم تەلەفوندارىنا جەدەل جۇگىنۋ قاجەت. استانادا زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتەتىن «ءۇمىت» ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى. ءبىزدىڭ ورتالىق قاۋىپسىزدىكتى قامتىپ، سونداي-اق پسيحولوگيالىق، قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتەدى. جىل ىشىندە مۇندا 200 ادام كومەك الدى، 500 دەن استام كونسۋلتاتسيا جانە ونداعان ترەنينگ وتكىزىلدى. ايەلدەر مەن بالالاردىڭ %85 ى قالىپتى ومىرگە ورالىپ، تولىق قالپىنا كەلدى، - دەدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «ءۇمىت» داعدارىس ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى عاليحان كۋكانبەكوۆ استانا قالاسى كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ودان بولەك، اتالعان ورتالىقتىڭ زاڭگەرلەرى اليمەنت، اجىراسۋ، قۇجاتتار جانە مۇلىك داۋى بويىنشا كومەك كورسەتەدى. سونىمەن قاتار جۇمىسقا ورنالاستىرۋ، باسپانامەن قامتۋ جانە كاسىپكەرلىك كۋرسىن وقۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلعان.
- ەگەر زورلىق-زومبىلىقتىڭ كۋاسى بولساڭىز نەمەسە كومەك قاجەت ەتسەڭىز، 716063، 111 نەمەسە «102» نومىرلەرىنە حابارلاسا الاسىز، - دەيدى ول.
ەلىمىزدە جىل سايىن پوليتسياعا تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىق تۋرالى 100 مىڭنان استام حابارلاما تۇسەدى.
اۆتور
ەربول جانات