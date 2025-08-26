تۇرمەلەردە ۇيالى بايلانىسقا باقىلاۋ كۇشەيتىلمەك
استانا. KAZINFORM - سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى 2018-جىلعى ابونەنتتىك ۇيالى بايلانىس قۇرىلعىسىن تىركەۋ قاعيدالارىنا قاتىستى بۇيرىققا تۇزەتۋلەر ەنگىزدى.
قۇجات جازاسىن وتەپ جاتقان ازاماتتاردىڭ ۇيالى تەلەفوندى پايدالانۋىن باقىلاۋعا باعىتتالعان.
- جوبانىڭ نەگىزگى ەرەجەلەرى سوتتالعانداردىڭ بايلانىس قۇرالدارىن زاڭسىز پايدالانۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن قوسىمشا باقىلاۋ شاراسىن، شەكتەۋ مەن جاۋاپكەرشىلىكتى بەلگىلەۋگە باعىتتالعان، - دەپ تۇسىندىرىلگەن.
قۇجاتتى ازىرلەۋشىلەر جاڭا نورما تۇرمەدە قىلمىس جاساۋ تاۋەكەلىن تومەندەتۋگە، تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ تارالۋ ارنالارىنا توسقاۋىل قويۋعا جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋى ءتيىس دەگەن ۇيعارىمعا كەلىپ وتىر.
قۇجات جوباسى 2025-جىلعى 11-قىركۇيەككە دەيىن كوپشىلىك تالقىلاۋىنا شىعارىلدى.
بۇعان دەيىن تۇرمەدەن شىققاندارعا قانداي كومەك كورسەتىلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سوتتالعانداردى جازادان بوساتۋعا نەگىز بولاتىن اۋرۋلار ءتىزىمىن جاڭارتتى.