تۇرمەدەن مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ ماسەلەسى القابيلەردىڭ قاتىسۋىمەن قارالۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - جوعارعى سوت شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ جانە جازانى اۋىستىرۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جوعارعى سوتتىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسى نازگۇل راحمەتۋللينا قىلمىستىق جانە قىلمىستىق-پروتسەستىك زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ، اتاپ ايتقاندا، اسا اۋىر جانە باسقا دا كەيبىر قىلمىستار ءۇشىن سوتتالعانداردىڭ شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ جانە جازانى اۋىستىرۋ تۋرالى ءوتىنىشحاتتارىن قاراۋدى القابيلەردىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن سوتقا بەرۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبانى ەنگىزۋ ماسەلەلەرىن تالقىلاۋعا ارنالعان دوڭگەلەك ۇستەل وتكىزدى.
ءىس-شاراعا سۋديالار، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى، عىلىم سالاسىنىڭ ساراپشىلارى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ جانە رەسپۋبليكالىق ادۆوكاتتار القاسىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
ن. راحمەتۋللينا جوعارعى سوت بۇل سالاداعى سوت پراكتيكاسىن بىرىزدىلەندىرۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىس اتقارعانىن اتاپ ءوتتى.
- وسىلايشا، 2025 -جىلى 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا جازانى اۋىستىرۋ تۋرالى قاناعاتتاندىرىلعان ءوتىنىشحاتتاردىڭ ۇلەسى 8 پايىزعا (30,9 پايىزدان 38,9 پايىزعا دەيىن)، ال شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ تۋرالى ءوتىنىشحاتتاردىڭ ۇلەسى 1 پايىزعا (52,9 پايىزدان 53,9 پايىزعا دەيىن) ءوستى، ال الدىڭعى جىلدارى بۇل كورسەتكىشتەر ۇنەمى تومەندەگەن. دەگەنمەن، بۇل ماسەلەلەردىڭ قوعام ءۇشىن سەزىمتالدىعىن ەسكەرە وتىرىپ، ودان ءارى جاڭعىرتۋ قاجەتتىلىگى اتاپ ءوتىلدى. بۇل ماسەلەلەردىڭ گۋمانيستىك سيپاتىن قايتا قاراۋ ەمەس، كەرىسىنشە، ناقتىلىققا، اشىقتىققا جانە قوعامنىڭ قاتىسۋىنا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، پروتسەدۋرالىق نىسانداردى ازىرلەۋ، - دەلىنگەن حابارلامادا.
تالقىلاۋ بارىسىندا ساراپشىلار ۇسىنىلعان جوباعا قاتىستى ءارتۇرلى پىكىرلەرىن ءبىلدىردى. كەيبىرەۋلەر ونى ىسكە اسىرۋدىڭ وبەكتيۆتى قاجەتتىلىگىنىڭ جوقتىعىن اتاپ ءوتىپ، پراكتيكالار مەن قولدانىستاعى پروتسەدۋرالىق تەتىكتەردى بىرىزدىلەندىرۋ بويىنشا جۇرگىزىلگەن جۇمىستارعا نازار اۋداردى.
سونىمەن قاتار، باسقالارى بۇل ينستيتۋتتى ودان ءارى جاڭارتۋ جانە جاڭعىرتۋ يدەياسىن قولدادى، شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ جانە جازانى اۋىستىرۋ ماسەلەلەرى ماڭىزدى قوعامدىق مۇددەلەرگە اسەر ەتەتىنىن جانە سوت شەشىمدەرىنە اشىقتىق پەن سەنىمدى ارتتىرۋدى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ناقتى جانە مازمۇندى تالقىلاۋ ءوتتى، ونىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا وسى سالاداعى قۇقىقتىق رەتتەۋدى جەتىلدىرۋ جونىندە ۇسىنىستار دايىندالاتىن بولادى.
