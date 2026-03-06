تەرمە ايتقان ماڭعىستاۋلىق جىگىت جەلىدە كوپشىلىكتىڭ ىقىلاسىنا بولەندى
استانا. قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلىدە ماڭعىستاۋدىڭ ءداستۇرلى تەرمە ونەرىن ناقىشىنا كەلتىرە ورىنداعان جاس جىگىتتىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ىستىق ىقىلاسىنا يە بولدى. قازاقتىڭ ايگىلى جىراۋى قاشاعان كۇرجىمان ۇلىنىڭ «قاشاعاننىڭ تويباستارى» تەرمەسىن شەبەر ورىنداعان تالانت يەسىنە كوپشىلىك بىردەن نازار اۋداردى. دومبىرانىڭ قوڭىر ۇنىمەن دالا رۋحىن سەزدىرگەن ورىنداۋشى تىڭدارماندى باۋراپ، كەشتىڭ كوركىن قىزدىردى.
ونەرپازدىڭ شەبەر ورىنداۋى تىڭدارماندارعا ەرەكشە اسەر قالدىردى. تەرمەنىڭ تەرەڭ مازمۇنى مەن ۇلتتىق ناقىشتاعى اۋەندەر كورەرمەن كوڭىلىنەن شىعىپ، ءداستۇرلى ونەردىڭ كەرەمەتىن ايقىن كورسەتتى.
بۇگىندە تەحنولوگيا دامىعان زاماندا كوپتەگەن جاستار ۋاقىتىن الەۋمەتتىك جەلىدە وتكىزىپ، ءداستۇرلى ونەردەن الىستاپ بارا جاتقانى جاسىرىن ەمەس. دومبىرا تارتىپ، تەرمە ايتۋ - كەز كەلگەن جاستىڭ قولىنان كەلە بەرمەيتىن ونەرگە اينالىپ بارادى. وسىنداي كەزەڭدە ۇلتتىق مۇرانى ناسيحاتتاپ، ءداستۇرلى ونەردى جاڭعىرتىپ جۇرگەن جاس ورىنداۋشىلاردىڭ ەڭبەگى ەرەكشە باعالاناتىنى انىق، دەپ پىكىر ءبىلدىردى جەلى قولدانۋشىلارى.
پىكىر بىلدىرگەندەر «قازاقتىڭ دومبىراسى جۇرەكتى تەبىرەنتەدى»، «جاستار اراسىندا وسىنداي ونەرلى ازاماتتاردىڭ بارى قۋانتادى»، «ۇلتتىق ونەر جاساسىن» دەگەن تىلەكتەرىن جازىپ جاتىر.
ازىرگە دومبىراشى جىگىتتىڭ اتى-ءجونى بەلگىسىز. دەگەنمەن ونىڭ «قاشاعاننىڭ تويباستارى» تەرمەسىن اسەرلى ورىنداۋى مەن ۇلتتىق ونەرگە دەگەن قۇرمەتى كوپشىلىكتىڭ ريزاشىلىعىن تۋدىردى.