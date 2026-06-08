تۇركىستاندىق تۇلەك الەمنىڭ 80 نەن اسا ۋنيۆەرسيتەتىنەن شاقىرتۋ الدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى ماقتاارال اۋدانىنداعى ق. امانجولوۆ اتىنداعى 22-جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتىڭ تۇلەگى مەدينا نۇرالى ا ق ش، كانادا، ۇلى بريتانيا، تۇركيا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى جانە ەۋروپانىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنان 80 نەن اسا شاقىرتۋ الدى.
بەدەلدى حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتتەر تالاپكەردىڭ اكادەميالىق جەتىستىكتەرىن، كوشباسشىلىق قابىلەتى مەن قوعامدىق بەلسەندىلىگىن جوعارى باعالاپ، مۇمكىندىكتەر ۇسىنعان.
«مەدينا نۇرالى IELTS جانە SAT ەمتيحاندارىن ءساتتى تاپسىرىپ، الەمنىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسۋگە قاجەت اكادەميالىق دايىندىق دەڭگەيىن كورسەتتى. ول مەكتەپ قابىرعاسىندا ۇزدىك وقۋشىلار قاتارىنان كورىنىپ، عىلىمي، قوعامدىق جوبالارعا بەلسەندى قاتىستى»، - دەپ جازىلعان ءوڭىر اكىمدىگى حابارلاماسىندا.
ول وزىنە ۇسىنىلعان كوپتەگەن مۇمكىندىكتىڭ ىشىنەن وڭتۇستىك كورەياداعى Inha University ۋنيۆەرسيتەتىن تاڭداۋعا نيەت ءبىلدىرىپ وتىر.