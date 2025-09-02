تۇركىستاندىق تولاعاي تاس كوتەرىپ، ءشوپ تاسىپ، كۇش جينايدى
تۇركىستان. KAZINFORM - الىپتار سايىسىنا قاتىسقان اۋىلدىڭ جىگىتى 100 كەلىلىك الىپ تاستى 150 مەترگە كوتەرىپ بارعان.
سارىاعاش اۋدانىنىڭ جىلعا اۋىلىندا تۇراتىن باعلان مىرزاتايدى جەرلەستەرى «تولايعاي» دەپ اتاپ، ەرەكشە قۇرمەتتەيدى. ونىڭ بويىنداعى الىپ كۇش، توزىمدىلىك پەن قايسارلىق كوپشىلىكتى تاڭعالدىرماي قويمايدى. باعلان تەك اۋىلدا عانا ەمەس، وڭىرلىك جانە حالىقارالىق جارىستاردا دا ءوز قابىلەتىن دالەلدەپ، تالاي مارتە جۇلدەلى ورىندارعا يە بولعان.
باعلاننىڭ سپورتقا دەگەن قىزىعۋشىلىعى بالا كۇنىنەن باستالعان.
- بالا كەزىمدە دزيۋدوعا قىزىعىپ، بەس جىل بويى سپورتتى ءومىرىمنىڭ ءبىر بولشەگى ەتتىم. رەسپۋبليكالىق بىرىنشىلىكتەردە جۇلدەلى ورىندار العان كەزدەرىم از ەمەس. دەگەنمەن كۇندەلىكتى تىرشىلىكپەن اينالىسىپ، ۋاقىتشا سپورتتان قول ءۇزىپ قالدىم. قازىر اۋىلدا تۇرامىن. نەگىزگى جۇمىسىم جوق، ءبىراق قارا جۇمىس ارقىلى كۇش جينايمىن. ءشوپ ورىپ، تاس كوتەرىپ، اۋىلدا تابىلعان جۇمىستى ىستەپ كەتە بەرەمىن - دەيدى ول.
باعلاننىڭ كۇش-قۋاتى مەن توزىمدىلىگى ءار جارىستا بايقالادى. جاقىندا تۇركىستان وبلىسىندا وتكەن تولاعايلار سايىسىندا ءبىرىنشى ورىندى جەڭىپ، اۋىلدىق سپورتتاعى بەدەلىن تاعى دا ارتتىردى. وتكەن جىلى استانا قالاسىندا وتكەن رەسپۋبليكالىق بىرىنشىلىكتە ءۇشىنشى ورىندى قانجىعاسىنا بايلاعان ەدى. ءتىپتى، تاشكەنتتەگى الەمدىك جارىستان دا قۇر قول قايتپاعان ول، سول جارىستان دا ءۇشىنشى ورىننان كورىندى.
ونىڭ بۇل جەتىستىكتەرى بەكەر ەمەس. 100 كەلىلىك الىپ تاستى 150 مەترگە كوتەرىپ بارۋ، 160 كەلىلىك بورەنەنى يىققا سالىپ 10 مارتە وتىرىپ-تۇرۋ، 10 كەلىلىك نايزانى 10 مەترگە لاقتىرۋ، 500 كەلىلىك جۇگى بار اربانى 12 مەترگە سۇيرەپ شىعۋ - مۇنىڭ بارلىعى باعلان ءۇشىن كۇندەلىكتى ءومىردىڭ ءبىر بولىگى. جارىستىڭ تالابىنا سايكەس 100 كەلىلىك وگىزدىڭ مۋلياجىن جەتى رەت كوتەرۋ دە ونىڭ قاراپايىم ءىسى بولىپ سانالادى.
- جارىس الدىندا تەك ءۇش كۇن جۇگىرىپ دايىندالامىن. ۇلكەن تراكتوردىڭ بالونىن ارى- بەرى سۇيرەپ، دەنەمدى قىزدىرامىن. نەگىزگى كۇشىمدى اۋىلداعى قارا جۇمىسقا ارنايمىن. تاس كوتەرىپ، ءشوپ شاۋىپ جۇرەمىن. سوندىقتان ارنايى دايىندىق رەجيمىم جوق - دەيدى ول.
باعلاننىڭ بويى - 1,85 س م، سالماعى - 98 كەلى. ول جاقىندا الماتى وبلىسىندا وتەتىن «اقبيداي» دالا جارىستارىنا قاتىسۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جارىس اۋىلدىق سپورت تۇرلەرىنەن وتەتىن ەرەكشە سايىس، ونىڭ ىشىندە تولاعايلىق سايىس تا بار.
باعلان ناۋرىز مەرەكەسىندەگى قوشقار كوتەرۋ مەن وگىز كوتەرۋ جارىستارىنا دا بەلسەندى قاتىسادى. ول بىرنەشە مارتە جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلىپ، اۋىل حالقىنىڭ قۇرمەتىنە بولەنگەن.
- لەڭگىردە 150 كەلىلىك وگىزدى 12 رەت كوتەرىپ، وتىرىپ-تۇردىم. ال 45 كەلىلىك قوشقاردى 200 رەت كوتەرگەن كەزىم بار. ەندىگى ماقساتىم -الەمدىك جارىستا ءبىرىنشى ورىن الۋ - دەيدى ول.
باعلان وتباسى ءۇشىن دە ۇلگىلى اكە. ول جۇبايىمەن بىرگە ءبىر قىز بەن ەكى ۇل تاربيەلەپ وتىر. بالالارى اكەسىنىڭ كۇش-جىگەرىن كورىپ، ءار ءىسىن ماقتان تۇتادى.
- تاس كوتەرگەن ادام بولسا بولدى، اكە دەپ ايقايلايدى. بالالارىم مەنىڭ ەڭ ۇلكەن قولداۋشىم - دەيدى ول.
باعلان مىرزاتاي - تەك ءوز اۋىلىندا عانا ەمەس، وڭىردە دە، ءتىپتى حالىقارالىق ارەنالاردا دا كۇش- قۋاتىمەن، قايسار مىنەزىمەن، ادالدىعى مەن قاراپايىمدىلىعىمەن تانىلىپ كەلەدى. ونىڭ توزىمدىلىگى، ەڭبەكقورلىعى، تاباندىلىعى - جاستارعا ۇلگى، ءاربىر اۋىلعا ماقتانىش.
اۋىلدا قارا جۇمىس ىستەپ، كۇندەلىكتى تىرشىلىكتەن كۇش جيناعان باعلان ءار جارىسقا تەك فيزيكالىق دايىندىقپەن عانا ەمەس، رۋحاني دايىندىقپەن دە قاتىسادى. قولىنا كەلگەن تاس، بورەنە، نايزا - ونىڭ ءۇشىن سىناق ەمەس، ءومىر مەكتەبىنىڭ ءبىر بولىگى. كورەرمەندەر ونىڭ جارىستاعى ءار ارەكەتىن تىنىسىن تورىعا وتىرىپ تاماشالايدى، ال باعلان ءۇشىن بۇل - ءوز قابىلەتىن شىڭداۋ، ءوز اۋىلىنا، ءوز ەلىنە دەگەن سۇيىسپەنشىلىگىن كورسەتۋ.
قايرات زاينيشيەۆ