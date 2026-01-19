تۇركىستاندا يسلام ينستيتۋتى اشىلدى
استانا. قازاقپارات - تۇركىستان قالاسىندا قازاقستاندىق يمامداردىڭ ءبىلىمىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان يسلام ينستيتۋتىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى.
ماڭىزدى ءىس-شاراعا تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ، قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى وتپەنوۆ پەن ەل اعالارى قاتىسىپ، كوپشىلىكتى ايتۋلى وقيعامەن قۇتتىقتادى، - دەپ حابارلايدى Aikyn.kz تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
سالتاناتتى جيىندا ءسوز سويلەگەن وبلىس اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا ايتقان ءداستۇرلى يسلامدى دارىپتەۋ جانە ونىڭ عىلىمي- تەوريالىق نەگىزىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا توقتالدى.
پرەزيدەنتىمىز «حالقىمىزدىڭ دۇنيەتانىمىنا ساي ءداستۇرلى يسلامدى دارىپتەۋ اسا ماڭىزدى. ونىڭ عىلىمي- تەوريالىق نەگىزىن دامىتۋ قاجەت» دەگەن بولاتىن. وسى ماقساتتا ءبىز قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىمەن بىرلەسىپ، ءدىن سالاسىنداعى قىزمەتكەرلەردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىراتىن يسلام ينستيتۋتىن اشىپ وتىرمىز. ينستيتۋت زاماناۋي ۇلگىدەگى ماتەريالدىق-تەحنيكالىق قۇرالدارمەن تولىق جابدىقتالعان.
بۇل يگى ىسكە قولداۋ كورسەتكەن «حيلۋەت» قوعامدىق قايىرىمدىلىق قورىنا، دەمەۋشى ازاماتتارعا جانە قۇرمەتتى ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلىنا ەرەكشە العىسىمدى بىلدىرەمىن! تۇركى الەمىنىڭ رۋحاني ورتالىعى - تۇركىستاندا وسىنداي باستامانىڭ جۇزەگە اسۋى - زاڭدىلىق. بۇل وقۋ ورداسى احمەت ياساۋي ءىلىمىن زەرتتەۋمەن جانە يمامدارعا تەرەڭ ءبىلىم بەرۋمەن اينالىسادى. مۇندا تۇركىستان وبلىسى عانا ەمەس، بۇكىل ەلىمىزدىڭ ءدىن قىزمەتكەرلەرى دە بىلىكتىلىگىن ارتتىرادى، - دەگەن وبلىس اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ ءدىني باسقارمانىڭ تۇركىستان وبلىسىنداعى وكىلدىگىنە جاڭا اۆتوكولىك تاپسىردى.
ءىس- شارا بارىسىندا قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى، باس ءمۇفتي ناۋرىزباي قاجى تاعان ۇلى ينستيتۋت شاكىرتتەرىمەن كەزدەسىپ، تاعىلىمدى ءدارىس وقىدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىندە وبلىستا 745 مەشىت جانە 1400 دەن استام ءدىن قىزمەتكەرى جۇمىس اتقارۋدا. يسلام ينستيتۋتىنىڭ وقۋ عيماراتىنىڭ جالپى الاڭى 1250 شارشى مەتردى قۇرايدى. مۇندا 90 ورىندىق وقۋ عيماراتى مەن 40 ورىندىق كىتاپحانا بار. سونىمەن قاتار جالپى اۋماعى 1250 شارشى مەتر بولاتىن جاتاقحانا عيماراتى سالىنىپ، 45 ورىندىق اسحانا قاراستىرىلعان.
ءىس-شاراعا قاتىسۋشىلار يگى ىسكە باستاماشى بولعان وبلىس اكىمدىگىنە، دەمەۋشى ازاماتتارعا العىستارىن جەتكىزدى.