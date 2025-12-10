تۇركىستاندا ياساۋيدىڭ «ديۋاني حيكمەت» كىتابىنىڭ كونە قولجازباسى تابىلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - قازىرگى تاڭدا بۇل حيكمەت جيناقتىڭ ەلىمىزدەگى ەڭ كونە قولجازباسى بولىپ تۇر. قۇندى جادىگەر تۇركىستانداعى «ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق تاريحي-مادەني مۋزەيىنە تاپسىرىلدى.
ەكى عاسىر بۇرىن جازىلعان قوجا احمەت ياساۋيدىڭ حيكمەت توپتاماسى تۇركىستان وبلىسى ساۋران وڭىرىنەن تابىلعان. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، قولجازبا 1834-جىلى جازىلعان.
بۇل جايىندا «ياساۋي تانۋ» عىلىمي ورتالىعىنىڭ باسشىسى سايپۋللا موللاقاناعات ۇلى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءمالىم ەتتى.
- بۇل - تەك تابىلعان جادىگەر ەمەس، ياساۋي مۇراسىنىڭ جاڭا پاراعى. اتالعان قولجازباعا ساۋراندىق ەركىن ساپاروۆتىڭ باستاماسىمەن قول جەتكىزدىك. بىرنەشە كونە كىتاپتار ەركىن اقساقالدىڭ تۋىسى اليمجان رامازان ۇلىنىڭ شاڭىراعىندا بابالاردان مۇرا بولىپ ساقتالىپ كەلگەن. ناتيجەسىندە جالپى سانى 17 قولجازبا مەن سيرەك كىتاپتار الدىق. سولاردىڭ ىشىندە ءبىر قولجازبانىڭ قوجا احمەت ءياساۋيدىڭ حيكمەتتەر جيناعى ەكەنى انىقتالىپ وتىر. كىتاپتىڭ قاعازى قالىڭ ءارى مۇقاباسىندا تاڭباسى بار. قولجازبا اراب-پارسى تىلدەرىندە شاعاتاي داستۇرىنە ساي جازىلعان. 120 حيكمەتتەن تۇراتىن قولجازبانىڭ 39 ى بۇرىن-سوڭدى كەزدەسپەگەن. عىلىمي ورتادا بۇرىن بەلگىسىز بولىپ كەلگەن كەيبىر حيكمەتتەر مەن ماتىندىك نۇسقالار وسى قولجازبا ارقىلى قايتا انىقتالدى، - دەدى ول.
«ياساۋي تانۋ» عىلىمي ورتالىعى بيىل مەملەكەت باسشىسىنىڭ تىكەلەي تاپسىرماسىمەن «ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق تاريحي-مادەني مۋزەي-قورىعىنىڭ بازاسىندا قۇرىلعان.
بۇگىندە ورتالىقتا قوجا احمەت ياساۋي زەرتتەۋلەرىنە بايلانىستى 25 كىتاپ، 30 ديۋاني حيكمەت جانە تاعى باسقا عىلىمي دۇنيەلەر بار.
بۇدان بۇرىن كەنەسارى حاننان جەتكەن قۇران قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنە تاپسىرىلعانىن جازعان ەدىك.