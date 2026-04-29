تۇركىستاندا تۇركى وركەنيەتىنە ارنالعان ورتالىق اشىلۋ كەرەك - اقتوتى رايىمقۇلوۆا
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق تۇركى مادەنيەتى جانە مۇراسى قورىنىڭ پرەزيدەنتى اقتوتى رايىمقۇلوۆا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «ۋادە» باعدارلاماسىندا تۇركى الەمىنە ورتاق مۋزەي اشۋ باستاماسى جونىندە پىكىر ءبىلدىردى.
قور باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي باستامالار ءتۇرلى عىلىمي وتىرىستاردا تالقىلانادى. دەگەنمەن ەشبىر مۋزەي ءوزىنىڭ قۇندى جادىگەرىن تۇپكىلىكتى بەرۋگە دايىن ەمەس. قازاقستاندا دا تاريحي ارتەفاكتىنى كوشپەلى كورمەگە شىعارۋعا عانا رۇقسات بار.
- تۇركى الەمىنىڭ جادىگەرلەرى الەمنىڭ ءتۇرلى تانىمال مۋزەيلەرىندە دە ساقتاۋلى. ولاردى ءبىلۋىمىز كەرەك، كورۋىمىز كەرەك. سول سەبەپتى، ءبىزدىڭ ويىمىزشا، ۆيرتۋالدى مۋزەيلەر بولۋى كەرەك. وسى ماقساتتا استاناداعى Alem.ai ورتالىعىندا Turk Heritage پلاتفورماسى اشىلىپ، تۇركى دۇنيەسىنىڭ ۆيرتۋالدى مۋزەيى، ۆيرتۋالى ارحيۆى جانە ۆيرتۋالدى كىتاپحاناسى قۇرىلماق. ياعني، تۇركى ەلدەرىندەگى مادەنيەت مينيسترلىكتەرىنىڭ اۋماقتى جۇمىسى ءبىر پورتالعا جيناقتالادى، - دەدى اقتوتى رايىمقۇلوۆا.
سونىمەن بىرگە، سپيكەر تۇركىستاندا تۇركى وركەنيەتىنە ارنالعان ورتالىق اشۋ قاجەتتىگىن دە اتاپ ءوتتى.
- مەن قازىر بارشا تۇركى ەلدەرىنە ورتاق قاعيداتپەن قاراۋىم كەرەك. دەگەنمەن، ءبىزدىڭ تۇركىستاندا تۇركى وركەنيەتىنىڭ نە مۋزەيى، نە ورتالىعى اشىلۋى قاجەت. ويتكەنى ءبىز - تۇركى وركەنيەتىنىڭ تال بەسىگىمىز، مۇنى بارلىق تۇركى ەلدەرى مويىندايدى. بۇل جاقىن بولاشاقتا بولاتىن نارسە سەكىلدى. سەبەبى وسى ماسەلە وتە وزەكتى بولىپ وتىر. ارينە، مۇنداي مۋزەيدى تۇركى ەلدەرىنىڭ كەز كەلگەنىندە اشۋعا بولادى. ءبىراق تۇركىستان - تۇركى حالىقتارىنىڭ رۋحاني استاناسى، - دەدى قور پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، جىل سوڭىنا دەيىن استاناداعى Alem.ai ورتالىعىندا Turk Heritage اتتى دۇنيەجۇزىلىك تۇركى مۇراسى پلاتفورماسى اشىلادى.