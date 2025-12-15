ق ز
    تۇركىستاندا تۇرعىندار كوپقاباتتى ءۇيدى مەملەكەتتىك تۋمەن بەزەندىردى

    تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان قالاسىندا تاۋەلسىزدىك كۇنىنە وراي بەزەندىرىلگەن كوپقاباتتى ءۇيدىڭ كورىنىسى كوپشىلىكتىڭ كوڭىلىن ەلجىرەتتى.

    ا
    Фото: Түркістан облысы әкімдігі

    ەلگە دەگەن قۇرمەتتەن تۋعان بۇل يگى ءىس تۇرعىندار تاراپىنان قولعا الىنعان. شاھارداعى 1-شاعىناۋداندا ورنالاسقان  3-كوپقاباتتى ءۇيدىڭ تۇرعىندارى ءوز باسپانالارىن مەملەكەتتىك رامىزدەرمەن، ازاتتىق جولىندا كۇرەسكەن تۇلعالاردىڭ بەينەلەرىمەن جانە مەرەكەلىك ەلەمەنتتەرمەن ايشىقتادى.

    Түркістанда тұрғындар көпқабатты үйді мемлекеттік тумен безендірді
    Фото: Түркістан облысы әкімдігі

    باستاماعا ۇيىتقى بولعان كوپقاباتتى ءۇيدىڭ تۇرعىنى گۇلناز ورىنتايەۆا قاي سالادا ەڭبەك ەتسەك تە، تاۋەلسىزدىكتى كوزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاپ، قادىرىنە جەتە ءبىلۋىمىز كەرەك دەگەن پىكىرىن جەتكىزدى.

    Түркістанда тұрғындар көпқабатты үйді мемлекеттік тумен безендірді
    Фото: Түркістан облысы әкімдігі

    - ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىگى وڭاي جولمەن كەلگەن جوق. ءبىز مۇنى اسىرەسە، ءوسىپ كەلە جاتقان جاستارعا تەرەڭىرەك ۇعىندىرۋىمىز كەرەك. باستاما وسىنداي نيەتتەن تۋدى. بۇل ارەكەتكە كورشىلەرىم دە بىردەن قولداۋ ءبىلدىردى. وسى كوپقاباتتى ءۇيدىڭ وزىندە 20 دان اسا ءبۇلدىرشىن تۇرادى. بالالارىمىز وتانشىل، ءبىلىمدى بولىپ وسسە، تاۋەلسىزدىگىمىز دە ماڭگى بولادى، - دەدى ول.

    Түркістанда тұрғындар көпқабатты үйді мемлекеттік тумен безендірді
    Фото: Түркістан облысы әкімдігі

    بۇدان بۇرىن تاۋەلسىزدىك كۇنى قارساڭىندا الماتى وبلىسىندا جاڭا ورتالىق اشىلعانىن جازعان ەدىك.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
