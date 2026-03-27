تۇركىستاندا ەرىكتىلەر 3 مىڭنان استام تاسباقانى قاۋىپسىز جەرگە كوشىردى
تۇركىستان. KAZINFORM - وتىرار اۋدانىندا كوكتەمگى دالا جۇمىستارىنا دايىندىق بارىسىندا ماقتا القاپتارىندا كەزدەسكەن تاسباقالاردى قورعاۋ ءۇشىن ارنايى كوشىرۋ جۇمىستارى ۇيىمداستىرىلدى.
بۇل باستاماعا «تاسباقا» تابيعاتتى قورعاۋ قورى ۇيىتقى بولدى. قور ديرەكتورى يۋليا تساۋگگ باستاعان قىزمەتكەرلەر، سونداي-اق ەرىكتىلەر مەن ينۆەستورلار قولداۋ كورسەتىپ، جالپى 50 گە جۋىق ادام مەن 7 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.
سىرداريا-تۇركىستان مەملەكەتتىك وڭىرلىك تابيعي پاركىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى عاني نازاربەكتىڭ ايتۋىنشا، تابيعات جاناشىرلارىنىڭ كومەگىمەن 20-25-ناۋرىز ارالىعىندا 3 مىڭنان استام تاسباقا قاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلگەن.
- جاڭادان يگەرىلىپ جاتقان اۋماقتار باۋىرىمەن جورعالاۋشىلار ءۇشىن قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن. قازىرگى ۋاقىتتا ەرىكتىلەر ەكى ۋچاسكەدە جۇمىس جۇرگىزىپ جاتىر، ال الداعى ۋاقىتتا تاعى بىرنەشە ۋچاسكەدە جالعاسادى. بۇل جۇمىستار مامىر ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن، اۋا رايىنا بايلانىستى ماۋسىم ايىنىڭ ورتاسىنا دەيىن جالعاسۋى ىقتيمال. كۇن قاتتى ىسىعاندا تاسباقالار كەلەسى كوكتەمگە دەيىن ۇيقىعا كەتەدى. سوندىقتان تابيعاتتى قورعاۋ جانە قورشاعان ورتانى ساقتاۋ باعىتىنداعى جۇمىستار تۇراقتى تۇردە جۇرگىزىلەدى، - دەدى ول.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاماعا وبلىس، اۋدان اكىمدىكتەرى اتسالىسىپ، جۇمىسشىلارمەن جانە تەحنيكالارمەن قامتاماسىز ەتپەك.
سونىمەن قاتار، ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى دە عىلىمي جۇمىستارعا قولداۋ ءبىلدىرىپ وتىر.
بۇدان بۇرىن اتىراۋ وبلىسىندا دالا مىسىعى تابيعي ورتاعا جىبەرىلگەنىن جازعان ەدىك.