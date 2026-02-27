تۇركىستاندا ناۋقاستى ۇزاق ۋاقىت مازالاپ كەلگەن قۋىقتاعى 80 تاس ءساتتى الىندى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان قالالىق ورتالىق اۋرۋحاناسىندا 60 جاستاعى ناۋقاسقا تەرى ارقىلى جۇرگىزىلەتىن «سيستوليتوتريپسيا» وتاسى جاسالدى.
پاتسيەنت كوپتەن بەرى كىشى دارەتكە بارۋ كەزىندە اۋىرسىنۋ مەن جايسىزدىققا شاعىمدانىپ كەلگەن. امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە بىرنەشە مەديتسينالىق مەكەمەدە ەم قابىلداعانىمەن، وڭ ناتيجە بولماعان.
كەشەندى دياگنوستيكالىق زەرتتەۋلەر بارىسىندا قۋىق قۋىسىندا كوپ مولشەردە تاس جينالعانى انىقتالدى.
- دارىگەرلەر شەشىمىمەن ناۋقاسقا تەرى ارقىلى «تسيستوليتوتريپسيا» وتاسى جاسالدى. بۇل وتا شاعىن ينۆازيۆتى، ياعني تەرى تىلىگى از (شامامەن 1 س م)، وڭالتۋ كەزەڭى مەن ستاتسيونارلىق ەمنىڭ قىسقالىعىمەن ەرەكشەلەنەدى. وتا بارىسىندا قۋىقتان 80 تاس الىندى. حيرۋرگيالىق وتا ءساتتى ىسكە استى، - دەپ حابارلاندى وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنان.
وتادان كەيىنگى كەزەڭ اسقىنۋسىز وتكەن. ناۋقاستان 3 تاۋلىكتە كاتەتەر الىنىپ، 5 تاۋلىكتەن كەيىن جاعدايىنىڭ جاقسارۋىنا بايلانىستى وڭ كورسەتكىشپەن ۇيىنە شىعارىلدى.