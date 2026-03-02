تۇركىستاندا «لايك» ءۇشىن ادامداردىڭ ومىرىنە قاۋىپ توندىرگەن قىز ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - تۇركىستاندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى «لايك» ءۇشىن باسقالاردىڭ ومىرىنە قاۋىپ توندىرگەن جۇرگىزۋشى قىزدى جاۋاپكەرشىلىككە تارتتى، دەپ حابارلايدى polisia.kz.
ءتارتىپ ساقشىلارىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرگە جۇرگىزگەن مونيتورينگى ناتيجەسىندە «Chevrolet Monza» ماركالى اۆتوكولىگىنىڭ 20 جاستاعى جۇرگىزۋشىسى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزعانى انىقتالدى. پوليتسيا وقيعانىڭ ۆيدەوسىن جاريالادى.
اتاپ ايتقاندا جۇرگىزۋشى قىز جول بەلگىلەرى مەن جول تاڭبالارىنىڭ تالاپتارىن ساقتاماي، قاۋىپتى مانەۆر جاساعان. سالدارىنان وزگە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا قاۋىپ توندىرگەن.
«اتالعان دەرەك بويىنشا قۇقىق بۇزۋشىعا قاتىستى جول ءجۇرىسى قاعيدالارىن بۇزۋ ارقىلى جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا قاۋىپ ءتوندىرۋ نەمەسە اۆاريالىق جاعداي تۋىنداتۋ جانە جول بەلگىلەرى مەن جول تاڭبالارى تالاپتارىن ساقتاماۋ باپتارى بويىنشا اكىمشىلىك شارا كورىلىپ، اۆتوكولىك ايىپتۇراققا قويىلدى»، - دەپ جازىلعان وبلىستىق پوليتسيانىڭ حابارلاماسىندا.
پوليتسەيلەر قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ەلەمەۋ ادام ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا تىكەلەي قاۋىپ توندىرەتىنىن ەسكە سالدى.