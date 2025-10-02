12:23, 02 - قازان 2025 | GMT +5
تۇركىستاندا جاسالعان ساۋكەلە حالىقارالىق رەكوردتار كىتابىنا ەندى
تۇركىستاندا تىگىلگەن الىپ ساۋكەلە حالىقارالىق رەكوردتار كىتابىنا ەندى، دەپ حابارلايدى Turkistan.tv.
Turkistan.tv تەلەراناسىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىكتىگى 4 مەتر 60 سانتيمەتر بولاتىن ساۋكەلە Global Book of Records كىتابىنا ەندى. ساۋكەلە 31 تۇركى حالقىنىڭ ويۋ-ورنەگىمەن بەزەندىرىلىپ، وعان ۇزىندىعى 560 مەترلىك جامىلعى تىگىلگەن.
تاريحي ءساتتىڭ كۋاسى بولۋ ءۇشىن تۇركىستانعا قازاقستان رەكوردتار كىتابىنىڭ رەسمي وكىلى قۋاندىق قۇدايبەرگەنوۆ ارنايى كەلدى. ول كوپشىلىك الدىندا ساۋكەلەنىڭ رەكوردتىق مارتەبەسىن جاريالادى. شاراعا ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن مىڭنان اسا انا قاتىسىپ، ءداستۇردى دارىپتەدى.