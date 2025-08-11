تۇركىستاندا ابايدىڭ 180 جىلدىعىنا وراي جاستار مەن تۇرعىندارعا «اباي جولى» رومانى تاراتىلدى
استانا. KAZINFORM - بيىل قازاقتىڭ ۇلى ويشىلى، باس اقىنى اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ تۋعانىنا 180 جىل تولىپ وتىر. ايتۋلى مەرەكەگە جانە «جاستار كۇنىنە» وراي تۇركىستاندا رۋحاني ءىس-شارا ءوتتى. بۇل تۋرالى تۇركىستان وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اتاپ ايتار بولساق، اباي ەسكەرتكىشىنىڭ ماڭىندا اقىننىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىعىنان سىر شەرتەتىن كوشپەلى كىتاپ كورمەسى ءوتتى. سونىمەن بىرگە وبلىس اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ ءوڭىردىڭ بەلسەندى جاستارىمەن كەزدەسىپ، مۇحتار اۋەزوۆتىڭ «اباي جولى» كىتابىن تاپسىردى.
- مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى ءار شاڭىراقتا ابايدىڭ كىتابى مەن مەن مۇحتار اۋەزوۆتىڭ «اباي جولى» رومانى تۇرۋى كەرەك ەكەنىن ايتقان بولاتىن. سول باستامانى تۇركىستان وبلىسىندا ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا قوناقتارعا، جاستارعا «اباي جولى» رومانى توپتاستىرىلعان ءتورت تومدىق كىتاپتاردى تاپسىرۋدى ءجون كوردىك. بۇل كىتاپتى ءار وقىعان سايىن جاڭا دۇنيەلەرمەن تانىساسىڭ، جاڭاشا وي تۇيەسىڭ. جاستارىمىز دا كىتاپتى وقىپ، اباي ءومىرىنىڭ تەرەڭىنە ۇڭىلەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى نۇرالحان كوشەروۆ.
بەلسەندى جاستار ءوڭىر باسشىسىنىڭ رۋحاني ءمانى بار سىيلىعىنا ريزاشىلىقتارىن ءبىلدىرىپ، اباي مۇراسىنا ادال بولاتىندارىن جەتكىزدى. جالپى، 180 جىلدىققا 180 كىتاپ توپتاماسى شىعارىلىپ، جاستار مەن تۇرعىندارعا ۇيلەستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، وسى كۇنى ۇيىمداستىرىلعان كىتاپ كورمەسىندە اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ومىرىنەن، شىعارماشىلىعىنان سىر شەرتەتىن ماعىنالى دۇنيەلەر ۇسىنىلدى. اباي قۇنانباي ۇلى بەينەلەنگەن، ەرەكشە شەبەرلىكپەن تىگىلگەن، قابىرعاعا ىلەتىن كىلەمشە دە كوپشىلىكتىڭ قىزىعۋشىلىعىن وياتتى. بۇل سىيلىقتى كىتاپحاناعا «بال تەكستيل» كومپانياسى تارتۋ ەتكەن.
وسىلايشا، تۇركىستان جاستارى «اباي كۇنى» مەن «جاستار كۇنى» مەرەكەلەرىن رۋحاني- تانىمدىق ءىس- شارامەن ورنەكتەپ، ەرەكشە سەرپىلىپ قايتتى.