تۇركىستاندا 9-سىنىپ وقۋشىسىن سىنىپتاسى ۇرىپ ءولتىردى
تۇركىستان. KAZINFORM - وقيعا 3-قاراشا كۇنى تۇركىستان قالاسىنىڭ شەتىندەگى زيراتتاردىڭ بىرىندە بولعان.
تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگى تاڭدا وقۋشىنىڭ ءولىمى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- وقيعا ورنىنا بارعان جەدەل- تەرگەۋ توبى بارلىق قاجەتتى شارالاردى جۇرگىزدى. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، 9-سىنىپ وقۋشىسىن سىنىپتاسى كەۋدە تۇسىنان ۇرعان. سوققى العان وقۋشى سول جەردە قايتىس بولعان. جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە پوليتسەيلەر كۇدىكتىنى، سونداي-اق وقيعاعا قاتىسقانداردىڭ ءبارىنىڭ ءىزىن سۋىتپاي ۇستادى، - دەلىنگەن وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي مالىمدەمەسىندە.
سونداي-اق جاس وسپىرىمدەردىڭ زاڭدى وكىلدەرى بالالاردى تاربيەلەۋ جونىندەگى مىندەتىن ورىنداماعانى ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلدى.
اكىمدىك جانىنداعى كامەلەتكە تولماعاندار ىستەرى جانە ولاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ جونىندەگى كوميسسياعا ءتيىستى ۇسىنىس ەنگىزىلدى.
