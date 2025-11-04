تۇركىستان وبلىسىنداعى اتىستان ءبىر ادام قازا تاۋىپ، ءۇش ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى
تۇركىستان. قازاقپارات - 2025-جىلى 2-قاراشا تۇنگى ۋاقىتتا تۇلكىباس اۋدانىندا اتىس قارۋىن قولدانۋ دەرەگى تىركەلدى.
ناتيجەسىندە ءبىر ادام قايتىس بولىپ، ءۇش ادام مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. ولارعا قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر. بۇل وقيعاعا قاتىستى تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى رەسمي تۇسىنىكتەمە بەردى.
- وقيعا ورنىنا اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ باسشىلىعى مەن جەدەل-تەرگەۋ توبى دەرەۋ شىقتى. ءىس-شارالار بارىسىندا از ۋاقىت ىشىندە كۇدىكتىلەردىڭ جەكە باسى انىقتالدى. ولاردىڭ ءبىرى ۇستالىپ، قاماۋعا الىندى. وسى فاكتى بويىنشا «ادام ءولتىرۋ» بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بولعان وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن جانە ەكىنشى قاتىسۋشىنىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
قازىرگى تاڭدا تەرگەۋ بارىسى تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ قاتاڭ باقىلاۋىندا.
بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا اۋرۋحانادان قاشقان سوتتالۋشى ۇستالعانىن جازعان ەدىك.