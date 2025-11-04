ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:44, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    تۇركىستان وبلىسىنداعى اتىستان ءبىر ادام قازا تاۋىپ، ءۇش ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى

    تۇركىستان. قازاقپارات - 2025-جىلى 2-قاراشا تۇنگى ۋاقىتتا تۇلكىباس اۋدانىندا اتىس قارۋىن قولدانۋ دەرەگى تىركەلدى.

    атыс
    Фото: pixabay

    ناتيجەسىندە ءبىر ادام قايتىس بولىپ، ءۇش ادام مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى. ولارعا قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر. بۇل وقيعاعا قاتىستى تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى رەسمي تۇسىنىكتەمە بەردى.

    - وقيعا ورنىنا اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمىنىڭ باسشىلىعى مەن جەدەل-تەرگەۋ توبى دەرەۋ شىقتى. ءىس-شارالار بارىسىندا از ۋاقىت ىشىندە كۇدىكتىلەردىڭ جەكە باسى انىقتالدى. ولاردىڭ ءبىرى ۇستالىپ، قاماۋعا الىندى. وسى فاكتى بويىنشا «ادام ءولتىرۋ» بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. بولعان وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن جانە ەكىنشى قاتىسۋشىنىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.

    قازىرگى تاڭدا تەرگەۋ بارىسى تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ قاتاڭ باقىلاۋىندا.

    بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا اۋرۋحانادان قاشقان سوتتالۋشى ۇستالعانىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام وقيعا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار