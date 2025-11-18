تۇركىستان وبلىسىندا ەر ادام پوليتسەيمەن اتىسىپ وققا ۇشتى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى ماقتاارال اۋدانىنىڭ پوليتسياسىنا جەرگىلىكتى تۇرعىننان ونىڭ بۇرىنعى جۇبايى قارۋمەن كەلىپ، بالالارىنىڭ كوزىنشە جانجال شىعارعانى تۋرالى حابارلاما كەلىپ ءتۇستى.
پوليتسيا كەلگەن ۋاقىتتا مىلتىق ۇستاعان ەر ادام جۇگىرىپ شىعىپ، كورشى ءۇيدىڭ اۋلاسىنداعى سارايعا تىعىلدى. زاڭسىز ارەكەتتەر مەن باسقالارعا قاۋىپ توندىرمەۋ ءۇشىن اۋماق تولىعىمەن قورشاۋعا الىندى.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ زاڭسىز ارەكەتتەردى توقتاتۋ تۋرالى زاڭدى تالاپتارىنا قاراماستان، ەر ازامات باعىنۋدان باس تارتىپ پوليتسەيلەردىڭ ءبىرىن جاراقاتتاپ، وق جاۋدىردى. شابۋىلعا تويتارىس بەرۋ جانە ومىرگە قاۋىپ توندىرەتىن ارەكەتتەردىڭ جولىن كەسۋ ءۇشىن پوليتسەيلەر اۋاعا ەسكەرتۋ وقتارىن اتتى. الايدا قۇقىق بۇزۋشى ەسكەرتۋلەرگە توقتاماعاننان كەيىن، زاڭناماعا سايكەس تابەلدىك قارۋ قولدانىلدى. قۇقىق بۇزۋشى العان جاراقاتىنان وقيعا ورنىندا قايتىس بولدى، - دەلىنگەن تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى تاراتقان رەسمي اقپاراتتا.
تەكسەرۋ بارىسىندا تىركەلمەگەن شولاق مىلتىق، پاتروندار مەن گيلزالار تاركىلەندى. اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
قازىرگى ۋاقىتتا بولعان وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايلارىن انىقتاۋ ءۇشىن قاجەتتى جەدەل-تەرگەۋ ءىس-شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ بارىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ باقىلاۋىندا.
تەرگەۋ مۇددەسىندەگى وزگە دە اقپاراتتار ق ر ق پ ك-نىڭ 201-بابىنا سايكەس جاريا ەتىلمەيدى.
