تۇركىستان وبلىسىندا قولا ءداۋىرىنىڭ قۇندى جادىگەرلەرى تابىلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - ورداباسى اۋدانىنداعى بوگەن سۋ قويماسىنىڭ ماڭىندا جۇرگىزىلگەن ارحەولوگيالىق قازبا جۇمىستارى ناتيجەسىندە قولا داۋىرىنە تيەسىلى قۇندى جادىگەرلەر تابىلدى.
عىلىمي ەكسپەديتسياعا بەلگىلى ارحەولوگ ا. ن. پودۋشكين جەتەكشىلىك ەتتى. قۇندى جادىگەرلەر اراسىندا 60- 40 مىڭ جىل بۇرىنعى تاس قۇرالدار، التىنمەن كومكەرىلگەن اشەكەي بۇيىمدار، قولادان جاسالعان بىلەزىكتەر مەن تۇرمىستىق زاتتار، جاۋىنگەردىڭ قارۋ-جاراقتارى، سونداي-اق ورتاعاسىرلىق مىس تيىندار بار.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي كولەمدەگى جادىگەرلەر العاش رەت ورتا ازيا كەڭىستىگىندە ءدال وسى ورداباسى جەرىنەن تابىلىپ وتىر. بۇل - تەك قازاقستان تاريحى عانا ەمەس، بۇكىل ايماق ءۇشىن ۇلكەن عىلىمي جاڭالىق.
بارلىق تابىلعان بۇيىمدار ارنايى زەرتحانالىق ساراپتامادان وتكىزىلىپ، كەيىننەن «ورداباسى» ۇلتتىق تاريحي-مادەني قورىق-مۋزەيىنىڭ قورىنا تاپسىرىلاتىن بولادى.
ارحەولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل قازبالار ورداباسى ءوڭىرىنىڭ ەجەلگى وركەنيەت پەن مادەنيەتتىڭ ءىرى ورتالىعى بولعانىن ايقىن دالەلدەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن تۇركىستاندا مەديتسينا قىزمەتكەرىنە كۇش قولدانعان تۇرعىن قاماۋعا الىنعانىن جازعان بولاتىنبىز.
اۆتور
قايرات زاينيشەۆ