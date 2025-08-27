تۇركىستان وبلىسىندا قارجىلىق پيراميدا قۇرعاندار سوتتالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - قارجىلىق پيراميدا ۇيىمداستىرۋشىلار جابىرلەنۋشىلەرگە 391 ميلليون تەڭگە شىعىن كەلتىرگەن.
تۇركىستان وبلىسىندا قارجىلىق پيراميدالارعا قارسى كۇرەس باعىتىنداعى كەزەكتى سوت ۇكىمى شىقتى. بۇل جولى تولەبي اۋداندىق سوتى 20 ايىپتالۋشىعا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى قارادى.
سوت ماتەريالدارىنا سايكەس، كۇدىكتىلەردىڭ ۇشەۋى «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» اتتى قارجىلىق پيراميدانىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەسىن باسقارعان. ال قالعان 17 ادام پيراميدانى جارنامالاپ، جاڭا قاتىسۋشىلاردى تارتۋمەن اينالىسقان. 2022-2023 -جىلدارى ولار «دارىلىك پرەپاراتتى ازىرلەۋگە ارنالعان قاراجات» دەگەن جەلەۋمەن ازاماتتاردى الداپ، 279 جابىرلەنۋشىگە جالپى كولەمى 391 ميلليون تەڭگەدەن استام شىعىن كەلتىرگەن.
سوت ۇكىمىمەن باستى ۇيىمداستىرۋشى 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ونىڭ ەكى سىبايلاسى 5 جىل 6ايعا سوتتالدى. ال 17 قاتىسۋشىعا 2 جىلدان 3 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسى تاعايىندالدى.
سوتتالۋشىلاردىڭ جازا مەرزىمىن جەڭىلدەتەتىن جاعدايلار دا ەسكەرىلدى. ولاردىڭ اراسىندا دەنساۋلىق جاعدايى، وتباسىلىق اۋىرتپالىعى جانە كامەلەتكە تولماعان بالالارىنىڭ بولۋى نازارعا الىنعان. دەگەنمەن، اۋىرلاتاتىن ءمان- جايلار انىقتالمادى.
اتالعان ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.