    11:07, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    تۇركىستان وبلىسىندا نەمەرەسى اجەسىنىڭ 3 ميلليون تەڭگەسى مەن اشەكەيلەرىن ۇرلاپ كەتكەن

    تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى ساۋران اۋدانىندا پاتەر ۇرلىعىنا قاتىسى بار كۇدىكتى انىقتالدى.

    ұрлық, полиция
    فوتو: تۇركىستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى

    پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى جابىرلەنۋشىنىڭ نەمەرەسى بولىپ شىقتى. ول ۇيدە ەشكىم جوق ءساتتى پايدالانىپ، تۇسكى ۋاقىتتا جاتىن بولمەدەگى سەيفتى بۇزىپ، ىشىنەن 3 ميلليون تەڭگەگە جۋىق اقشا مەن التىن بۇيىمداردى جىمقىرعان.

    әшекей, алтын
    فوتو: تۇركىستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى

    - كەلتىرىلگەن جالپى شىعىن كولەمى شامامەن - 7 ميلليون تەڭگە. كۇدىكتى ۇرلاعان بۇيىمداردى التىن ساتاتىن دۇكەندەردىڭ بىرىنە وتكىزىپ جىبەرگەن. قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ، قاجەتتى زاڭدى شارالار قابىلداندى. قىلمىستىق ءىس دالەلدەمەلەرمەن جيناقتالىپ، سوتقا جولداندى، - دەلىنگەن وبلىستىق پ د حابارلاماسىندا.

    ەندى اجەسىنىڭ مۇلكىنە قول سالعان نەمەرەسى زاڭ الدىندا جاۋاپ بەرمەك.

    بۇدان بۇرىن تۇركىستاندىق ايەلدىڭ ءوز ۇيىنەن 8,5 ميلليون تەڭگەنىڭ التىنىن قولدى ەتكەنىن جازعان ەدىك. تەرگەۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، كۇدىكتى ۇرلانعان التىن بۇيىمداردى لومباردتارعا وتكىزىپ، تۇسكەن اقشانى قۇمار ويىندارعا جۇمساعانى انىقتالعان.

    ايماق تۇركىستان جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
