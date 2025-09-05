تۇركىستان وبلىسىندا مەديتسينالىق ۇيىمدارعا 60 جەدەل جاردەم كولىگى بەرىلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا جەدەل مەديتسينالىق جاردەم قىزمەتىنىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا 60 جاڭا سانيتارلىق اۆتوكولىك الىنىپ، مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە تابىستالدى. جاڭا كولىكتەردىڭ جالپى قۇنى - 4,2 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى.
زاماناۋي جابدىقتارمەن تولىق جابدىقتالعان جەدەل جاردەم كولىكتەرى وبلىستىڭ بارلىق اۋداندارى مەن قالالارىنا تاراتىلىپ، جەدەل جاردەم قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاڭا تەحنيكانىڭ مەديتسينالىق قۇرال-جابدىقتارى ەرەسەكتەرگە دە، 1 جاستان اسقان بالالارعا دا ارنالعان. اۆتوكولىكتەر پورتاتيۆتى وكپەنى جاساندى جەلدەتۋ اپپاراتىمەن، دەفيبريللياتورمەن، جۇرەك-وكپە رەانيماتسياسىنا ارنالعان جيىنتىقپەن، ەلەكتروكارديوگرافپەن جابدىقتالعان.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرالحان كوشەروۆ جەدەل جاردەم كولىكتەرىن تاپسىرۋ راسىمىندە بۇل باستامانىڭ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «ءاربىر ازاماتتىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعى - مەملەكەت ءۇشىن ەڭ قىمبات قۇندىلىق» دەگەن قاعيداتىنا نەگىزدەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- حالىقتىڭ دەنساۋلىعى - مەملەكەتتىڭ باستى بايلىعى. دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دامىتۋ - ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىز. بۇگىن تابىستالىپ وتىرعان كولىكتەر دارىگەرلەرىمىزدىڭ كۇندەلىكتى ەڭبەگىن جەڭىلدەتىپ قانا قويماي، تۇرعىندارعا كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسىن ەداۋىر جاقسارتادى. بۇل - حالىققا جاقىن بولۋدىڭ ناقتى ۇلگىسى. بۇل كولىكتەر زاماناۋي مەديتسينالىق قۇرال-جابدىقتارمەن قامتىلعان. ادال ەڭبەكپەن حالىق الدىنداعى ابىرويلارىڭىز ارتا بەرسىن، - دەدى وبلىس اكىمى.
سوڭعى جىلدارى تۇركىستان وبلىسىندا مەديتسينالىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ بويىنشا اۋقىمدى جوبالار قولعا الىنعان. اتاپ ايتقاندا، تۇركىستان قالاسىندا 570 توسەك-ورىندىق كوپبەيىندى اۋرۋحانانىڭ قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن. بۇل نىسان ىسكە قوسىلعاندا 1200 دەن استام مەديتسينا قىزمەتكەرى جۇمىسقا تارتىلادى. بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ ابۋ-دابي قورىمەن ارىپتەستىك اياسىندا 80 توسەك-ورىندىق پەرزەنتحانا سالىنۋدا. 60 ورىندىق وڭالتۋ ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالىپ، جاقىن ارادا پايدالانۋعا بەرىلەدى. سارىاعاشتا 300 ورىندىق كوپبەيىندى كەشەن، ورداباسىدا 200 ورىندىق پەريناتالدىق ورتالىق سالۋ جوباسى ازىرلەندى. ورداباسى، جەتىساي، سارىاعاش اۋداندارىنداعى ورتالىق اۋرۋحانالار 4,1 ميلليارد تەڭگەگە جوندەلدى. سايرام اۋداندىق اۋرۋحاناسىندا 3,1 ميلليارد تەڭگەگە كۇردەلى جوندەۋ باستالدى. ەندى اۋدانارالىق اۋرۋحانالار م ر ت، ك ت، انگيوگراف سىندى اۋىر مەديتسينالىق تەحنيكامەن قامتىلادى.
حالىق سانى مەن قاجەتتىلىكتىڭ وسۋىنە بايلانىستى، جەدەل جاردەم قىزمەتىنە دەگەن سۇرانىس جىل ساناپ ارتىپ كەلەدى. ەگەر 2023 -جىلدىڭ 8 ايىندا جەدەل جاردەمگە 512 مىڭ شاقىرتۋ تىركەلسە، 2024 -جىلدىڭ 8 ايىندا بۇل كورسەتكىش 635 مىڭعا جەتكەن. ياعني، 123 مىڭ شاقىرتۋعا ارتقان. وسىنى ەسكەرگەن ءوڭىر باسشىلىعى 2023 -جىلى دا 88 سانيتارلىق اۆتوكولىك ساتىپ العان بولاتىن. بۇعان قوسا، 2 رەانيموبيل نارەستەلەرگە ارنالعان ارنايى كولىك رەتىندە ساتىپ الىندى.
جاڭا كولىكتەردىڭ ارتۋى شۇعىل مەديتسينالىق كومەكتى كورسەتۋ ۋاقىتىن قىسقارتادى. اسىرەسە شالعاي اۋىلدار مەن جەدەل مەديتسينالىق قولداۋ قاجەت اۋداندار ءۇشىن بۇل - ناقتى كومەك.