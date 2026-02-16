تۇركىستان وبلىسىندا مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ سانى ارتىپ، 103 مىڭعا جۋىقتاعان
تۇركىستان. KAZINFORM - بۇگىندە رەسپۋبليكادا 700 مىڭنان اسا مۇگەدەكتىگى بار ازامات بولسا، سونىڭ 103 مىڭعا جۋىعى تۇركىستان وبلىسىنىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى. بۇل - وبلىس حالقىنىڭ 4,6 پايىزى جانە ەلدەگى مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ %14 ى.
وبلىستىق جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيلەستىرۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، وڭىردە مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتاردىڭ 86944 ى (%85) - ەرەسەكتەر، ال 15457 سى (%15) - بالالار. ونىڭ ىشىندە ءبىرىنشى توپتاعى ازاماتتار سانى - 9684 (%10,6)، ەكىنشى توپتا - 36558 (%35,7)، ءۇشىنشى توپتا - 40702 ادام (%39,8).
ستاتيستيكاعا سايكەس، وڭىردە مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتار سانى ارتىپ كەلەدى. اتاپ ايتقاندا، 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا كورسەتكىش 2076 ادامعا، ال 2023 -جىلمەن سالىستىرعاندا 2375 ادامعا كوبەيگەن.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، تۇركىستان وبلىسىندا 102901 مۇگەدەكتىگى بار ادام تىركەلگەن. ونىڭ 64384 ى - ەڭبەككە قابىلەتتى جاستا.
- «ەڭبەك نارىعىن دامىتۋدىڭ 2024-2029 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسى» اياسىندا 2025 -جىلى 6538 مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتى جۇمىسپەن قامتۋ جوسپارلانعان. جىل قورىتىندىسىمەن 4689 ادامعا ءتيىستى جۇمىسپەن قامتۋ شارالارى كورسەتىلدى. ال بيىل 6600 ادامدى جۇمىسپەن قامتۋ مەجەسى بەلگىلەنىپ، جىل باسىنان بەرى 118 ازامات قامتىلدى، - دەلىنگەن ءتيىستى باسقارمانىڭ ۇسىنعان اقپاراتىندا.
سونداي- اق بيىل وڭىردە 65994 مۇگەدەكتىگى بار ادامدى الەۋمەتتىك وڭالتۋ شارالارىمەن قامتۋ ءۇشىن رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق بيۋدجەتتەردەن 13,5 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.
بۇدان بولەك، ەرەكشە قاجەتتىلىگى بار ادامداردى وڭالتۋ باعدارلاماسى اياسىندا كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى قارجىلاندىرۋعا 2026-2028 -جىلدارعا جالپى 44,3 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان. اتالعان قاراجات بيىلدان باستاپ اۋداندىق جانە قالالىق جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك باعدارلامالار بولىمدەرىنىڭ بالانسىنا بەرىلەدى.
وسىعان بايلانىستى بولىنگەن قارجىنىڭ ماقساتتى ءارى ءتيىمدى يگەرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ءتيىستى مونيتورينگ جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.
قازىرگى تاڭدا وبلىستا باسقارماعا قاراستى 12 مەكەمە مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا ءتۇرلى قىزمەتتەر كورسەتەدى.
اۆتور
ءسابيت تاستانبەك