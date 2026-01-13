تۇركىستان وبلىسىندا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان 19 قىلمىستىق توپ ۇستالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا وتكەن جىلى 615 باس مال ۇرلانىپ، ونىڭ 474 باسى ءوز يەلەرىنە قايتارىلدى.
بۇل تۋرالى تۇركىستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى حابارلادى.
- پوليتسەيلەردىڭ جۇرگىزگەن جەدەل ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە مال ۇرلىعىمەن اينالىسىپ جۇرگەن 19 قىلمىستىق توپ ۇستالىپ، 56 ادام قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ 47 مال ۇرلىعىنا قاتىسى بارى انىقتالدى، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، 2024 -جىلى وڭىردە 100 دەن اسا مال ۇرلىعى تىركەلگەن.
ەسكە سالساق، تاياۋدا تۇركىستاندا ق ر ءى ءى م- ءنىڭ «2024-2026 -جىلدارعا ارنالعان ۇرلىققا قارسى ءىس- قيمىل» باعدارلاماسى اياسىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا وتىرىسى ءوتتى.
جيىن بارىسىندا مالعا ەن سالىپ، تاڭبالاۋ مالىمەتتەرىن تەكسەرۋ ءۇشىن پوليتسيا پلانشەتتەرىنىڭ ۆەتەريناريالىق قىزمەت دەرەكقورلارىمەن ءوزارا ءىس- قيمىلى مەن ينتەگراتسياسىن كۇشەيتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانعان بولاتىن.