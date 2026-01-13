ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:52, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    تۇركىستان وبلىسىندا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان 19 قىلمىستىق توپ ۇستالدى

    تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىندا وتكەن جىلى 615 باس مال ۇرلانىپ، ونىڭ 474 باسى ءوز يەلەرىنە قايتارىلدى.

    мал ұрлау
    Фото: Мақсат Шағырбаев/Kazinform

    بۇل تۋرالى تۇركىستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى حابارلادى.

    - پوليتسەيلەردىڭ جۇرگىزگەن جەدەل ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە مال ۇرلىعىمەن اينالىسىپ جۇرگەن 19 قىلمىستىق توپ ۇستالىپ، 56 ادام قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ولاردىڭ 47 مال ۇرلىعىنا قاتىسى بارى انىقتالدى، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.

    مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، 2024 -جىلى وڭىردە 100 دەن اسا مال ۇرلىعى تىركەلگەن.

    ەسكە سالساق، تاياۋدا تۇركىستاندا ق ر ءى ءى م- ءنىڭ «2024-2026 -جىلدارعا ارنالعان ۇرلىققا قارسى ءىس- قيمىل» باعدارلاماسى اياسىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا وتىرىسى ءوتتى.

    جيىن بارىسىندا مالعا ەن سالىپ، تاڭبالاۋ مالىمەتتەرىن تەكسەرۋ ءۇشىن پوليتسيا پلانشەتتەرىنىڭ ۆەتەريناريالىق قىزمەت دەرەكقورلارىمەن ءوزارا ءىس- قيمىلى مەن ينتەگراتسياسىن كۇشەيتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانعان بولاتىن.

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار