تۇركىستان وبلىسىندا جەردى زاڭسىز پايدالانىپ، پايدالى قازبا وندىرگەندەر انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنىڭ مامانداندىرىلعان تابيعات قورعاۋ پروكۋراتۋراسى جەر قويناۋىن زاڭسىز پايدالانۋ جاعدايلارىن بولدىرماۋ جانە الدىن الۋ ماقساتىندا رەيدتىك ءىس-شارا ۇيىمداستىردى.
وبلىستىق پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، ارنايى «درون» قۇرىلعىسىنىڭ كومەگىمەن ساۋران اۋدانى اۋماعىنداعى «قۇرساي» وزەنى بويىندا جەر قويناۋىنىڭ تۇتاستىعىن بۇزا وتىرىپ، كەڭ تارالعان پايدالى قازبالاردىڭ (قۇم-قيىرشىقتاس قوسپاسى) زاڭسىز وندىرىلگەنى انىقتالدى.
جەر قويناۋىن زاڭسىز پايدالانۋ - حالىق نارازىلىعىن تۋدىراتىن جانە قوعامدىق- ساياسي تۇراقتىلىق پەن قورشاعان ورتاعا تەرىس اسەر ەتەتىن فاكتورلاردىڭ ءبىرى.
پروكۋرورلىق قاداعالاۋ اكتىلەرىنىڭ نەگىزىندە زاڭسىز جاسالعان مەموراندۋم بۇزىلىپ، تارتىپتىك تەرىس قىلىققا جول بەرگەن شاعا اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى قىزمەتىنەن بوساتۋعا ۇسىنىلدى. اۋدان اكىمىنىڭ ورىنباسارى مەن پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تارتىپتىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
ايتا كەتەيىك، پايدالى قازبالاردى تاجىريبەلىك-ونەركاسىپتىك ماقساتتا الۋ سىلتاۋىمەن جاسىرىن ءوندىرۋ دەرەكتەرىنە جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى يران شارحان ءمالىم ەتتى.