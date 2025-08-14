ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:44, 14 - تامىز 2025 | GMT +5

    تۇركىستان وبلىسىندا ۇشەم ومىرگە كەلدى

    تۇركىستان. KAZINFORM -  وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىقتا شاردارا اۋدانىنىڭ تۇرعىنى، 43 جاستاعى ورىنكۇل نۇرابايەۆا ۇشەم دۇنيەگە اكەلىپ، 11 بالانىڭ اناسى اتاندى.

    43-летняя жительница Туркестанской области родила тройню
    فوتو: تۇركىستان وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى

    ۇلداردىڭ سالماعى - 2265 گرام، 2455 گرام، 2405 گرام. ۇشەمدەر مەزگىلىنەن ەرتە تۋىلعاندىقتان، دارىگەرلەردىڭ قاتاڭ باقىلاۋىنا الىنعان. قازىرگى تاڭدا انا مەن نارەستەلەردىڭ جاعدايى جاقسى. بۇگىن سابيلەر مەن اناسى پەرزەنتحانادان ۇيلەرىنە شىعارىلدى.

    43-летняя жительница Туркестанской области родила тройню
    Фото: управление здравоохранения Туркестанской области

    جالپى وڭىردە بيىلعى جىلدىڭ 6 ايىندا 22638 بالا دۇنيەگە كەلگەن. وبلىستا 22 پەرزەنتحانا قىزمەت كورسەتەدى. بوساندىرۋ ۇيىمدارىندا 319 اكۋشەر-گينەكولوگ، 89 نەوناتولوگ، 101 انەستەزيولوگ-رەانيماتولوگ جۇمىس ىستەيدى. 165 اكۋشەر-گينەكولوگ وتا جاساۋ داعدىلارىن مەڭگەرگەن.

    43-летняя жительница Туркестанской области родила тройню
    فوتو: تۇركىستان وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى

    ايتا كەتەيىك، 2025-جىلدىڭ باسىنان بەرى  1-وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىعىندا 4050 نارەستە دۇنيەگە كەلگەن. ونىڭ ىشىندە، 72 ءسى - ەگىزدەر. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 271 بالاعا كوپ.

    ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە مەريەم، راسۋل، گامزات ەسىمدى ۇشەم دۇنيەگە كەلگەن بولاتىن.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار