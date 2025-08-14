تۇركىستان وبلىسىندا ۇشەم ومىرگە كەلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىقتا شاردارا اۋدانىنىڭ تۇرعىنى، 43 جاستاعى ورىنكۇل نۇرابايەۆا ۇشەم دۇنيەگە اكەلىپ، 11 بالانىڭ اناسى اتاندى.
ۇلداردىڭ سالماعى - 2265 گرام، 2455 گرام، 2405 گرام. ۇشەمدەر مەزگىلىنەن ەرتە تۋىلعاندىقتان، دارىگەرلەردىڭ قاتاڭ باقىلاۋىنا الىنعان. قازىرگى تاڭدا انا مەن نارەستەلەردىڭ جاعدايى جاقسى. بۇگىن سابيلەر مەن اناسى پەرزەنتحانادان ۇيلەرىنە شىعارىلدى.
جالپى وڭىردە بيىلعى جىلدىڭ 6 ايىندا 22638 بالا دۇنيەگە كەلگەن. وبلىستا 22 پەرزەنتحانا قىزمەت كورسەتەدى. بوساندىرۋ ۇيىمدارىندا 319 اكۋشەر-گينەكولوگ، 89 نەوناتولوگ، 101 انەستەزيولوگ-رەانيماتولوگ جۇمىس ىستەيدى. 165 اكۋشەر-گينەكولوگ وتا جاساۋ داعدىلارىن مەڭگەرگەن.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلدىڭ باسىنان بەرى 1-وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىعىندا 4050 نارەستە دۇنيەگە كەلگەن. ونىڭ ىشىندە، 72 ءسى - ەگىزدەر. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 271 بالاعا كوپ.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن شىمكەنتتە مەريەم، راسۋل، گامزات ەسىمدى ۇشەم دۇنيەگە كەلگەن بولاتىن.