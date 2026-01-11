تۇركىستان وبلىسىندا ءتورت تۇلىككە چيپ سالىنادى
تۇركىستان. KAZINFORM - ساۋران اۋدانى شاعا اۋىلدىق وكرۋگىندە «ۆەتەريناريا سالاسىن سيفرلاندىرۋ» پيلوتتىق جوباسى جۇزەگە اسىپ جاتىر. جانۋارلاردى چيپتەندىرۋ جۇمىستارى ناۋرىز ايىندا باستالادى.
وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەربۇلان جانىبەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، جانۋارلاردى چيپتەندىرۋ اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن ەسەپكە الۋ جانە ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قولعا الىنعان.
سونداي-اق اتالعان جوبا جالعان مال باسىن سۋبسيديالاۋعا جول بەرمەيدى جانە نەسيەگە الىنعان جانۋارلاردىڭ كورسەتۋ فاكتىلەرى جويىلادى. جانۋارلارعا ەگىلگەن ۆاكسينالىق ءىس-شارالاردى سكانەر ارقىلى وقىپ دەرەكقورعا جىلدام ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- مالدى ەسەپكە الۋ مەن بىردەيلەندىرۋدىڭ نەگىزگى قۇرالى - سىرعالاندىرۋ. الايدا تاجىريبە كورسەتكەندەي، سىرعالار ءجيى ءتۇسىپ قالادى نەمەسە مەحانيكالىق جولمەن زاقىمدالادى. اسىرەسە مال ۇرلىعى كەزىندە سىرعانى قۇلاعىنان كەسىپ تاستايدى. سونىمەن قاتار وزبەكستان باعىتىنا زاڭسىز مال وتكىزۋ فاكتىلەرى دە ءجيى كەزدەسىپ وتىر. وسى ماسەلەلەردىڭ الدىن الۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى - اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن چيپتەندىرۋ. چيپ ءبىر مالعا تەك ءبىر رەت ورناتىلادى جانە ول ۇنەمى جارامدى. ارنايى سكانەر مەن پلانشەت ارقىلى چيپ وقىلعان ساتتە مال تۋرالى بارلىق اقپارات، ياعني قانداي ۆەتەريناريالىق ءىس-شارالار جۇرگىزىلگەنى، ۆاكتسيناتسياسى، قان الۋ دەرەكتەرى جانە ت. ب. بىردەن كورىنەدى. بۇل جۇيە قاعازباستىلىقتى تولىعىمەن جويادى. قازىرگى كەزدە ۆەتەرينارلار اكتىنى بىرنەشە رەت تولتىرىپ، اۋداندىق جانە وبلىستىق دەڭگەيدە قايتا تاپسىرادى. ال چيپتەندىرۋ ارقىلى بارلىق اقپارات بىردەن ەلەكتروندى بازاعا ەنگىزىلىپ، اۋدان، وبلىس جانە رەسپۋبليكا دەڭگەيىندە قولجەتىمدى بولادى. چيپتەندىرۋ جۇمىستارى بيىل ناۋرىز ايىندا باستالادى، - دەدى ول.
ۆەتەريناريا سالاسىنداعى كەلەسى جوبانىڭ ءبىرى - جانۋارلارعا شاعىلىساتىن لەنتا تاعۋ. ونىڭ سوزىنشە، قازىرگى تاڭدا 5 مىڭ دانا شاعىلىساتىن لەنتا ساتىپ الىنىپ، اۋدان جانە قالا دەڭگەيىندەگى جول بويىندا ورنالاسقان شارۋاشىلىقتارعا تاراتىلىپ جاتىر.
بۇل جۇمىستار ناتيجەسىندە جول-كولىك وقيعالارىن ازايتىپ، جول بويىنداعى جانۋارلاردىڭ ناقتى ەسەبىن جۇرگىزۋ جانە مال يەلەرىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ كوزدەلگەن.
- 2025 -جىلى وبلىستا 25 جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى. سونىڭ سالدارىنان 3 ادام قازا تاۋىپ، 45 ادام اۋىر جاراقاتتاندى. اتالعان جول اپاتتارىنىڭ باسىم بولىگى تۇنگى ۋاقىتتا، مالداردىڭ قاراڭعىدا كۇرە جول بويىندا كورىنبەۋىنەن بولعان. قازىرگى تاڭدا تۇركىستان-شولاققورعان، تۇركىستان-قىزىلوردا، تۇركىستان- شىمكەنت، سونداي- اق شىمكەنت-سارىاعاش- كەلەس، جەتىساي-ماقتاارال-شاردارا جانە ارىس باعىتىنداعى ءىرى اۆتوجولداردىڭ بويىندا 5 مىڭعا جۋىق مال انىقتالدى. مال يەلەرىنە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ارقىلى وسى مالداردىڭ موينىنا شاعىلىساتىن لەنتا تاعۋ جوسپارلانعان، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار 109 ءبىرىڭعاي بايلانىس ورتالىعى ۆەتەريناريا سالاسىندا ىسكە قوسىلىپ، اۋىل تۇرعىندارى ۆەتەرينار مامانداردىڭ قىزمەتىنە جۇگىنۋ، باعالاۋ جانە كەرى بايلانىس بەرۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى. قازىرگى كۇنگە دەيىن 441 ءوتىنىم تۇسكەن. جوبا اياسىندا اقىلى قىزمەتتەرگە اۆتوماتتى تولەم جاساۋ ءۇشىن QR كود ورناتىلعان. 109 ءبىرىڭعاي بايلانىس ورتالىعىن دامىتۋ جانە جي جۇيەسىن ەنگىزۋ باعىتىندا مەردىگەر كومپانيامەن كەلىسىمشارت جاسالدى.
ۆەتەريناريا سالاسى ءۇشىن وڭىردە 2025 -جىلى جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن 1,7 ميلليارد تەڭگەگە 85 دەزينفەكتسيالىق اۆتوكولىك ساتىپ الىنسا، قوسىمشا بيۋدجەتتەن 34,4 ميلليون تەڭگەگە ءتول الۋ مەن ونىمدىلىك كورسەتكىشىن ارتتىرۋ ماقساتىندا 17 ۋدز سكانەر اپپاراتى جەتكىزىلگەن.
بيىل رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 3,9 ميلليارد تەڭگە ءبولىنىپ، وبلىستا 107 ۆەتەريناريالىق بەكەت، 6 ۆەتەريناريالىق ستانتسيا جانە 21 مال ولەكسەسىن تاستايتىن ورىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا جايىلىمداعى مال جىرتقىشتارعا جەم بولىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.