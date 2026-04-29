تۇركىستان وبلىسىندا بيىل قانشا قاسقىر مەن ءشيبورىنى اتۋعا رۇقسات بەرىلدى
تۇركىستان. KAZINFORM - وتكەن جىلعى ساناق قورىتىندىسى بويىنشا وبلىس اۋماعىندا قاسقىر سانى - 609، ال ءشيبورى 4051 گە جەتكەن.
تۇركىستان وبلىستىق ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى اۋماقتىق ينسپەكسياسىنىڭ ءبولىم باسشىسى باحىت مۋساليەۆتىڭ ايتۋىنشا، 2026 -جىلعى 1-قاڭتار مەن 31-جەلتوقسان ارالىعىنا ارنالعان بيولوگيالىق نەگىزدەمە جوباسىنا سايكەس، وڭىردە 243 قاسقىردى، 2025 ءشيبورىنى اتۋعا رۇقسات بەرىلگەن.
- اۋماقتىق ينسپەكسياعا «سانى رەتتەۋگە جاتاتىن جانۋارلار تۇرلەرىن الىپ قويۋعا رۇقسات بەرۋ» مەملەكەتتىك قىزمەتى بويىنشا جەكە تۇلعالاردان 2781 ءوتىنىش ءتۇستى. ونىڭ ىشىندە 1446 ءوتىنىم بويىنشا قاسقىر مەن ءشيبورى سانىن رەتتەۋگە رۇقسات بەرىلدى. ال 1335 وتىنىمگە دالەلدى باس تارتۋ جاسالدى، - دەدى سپيكەر.
ءتۇز تاعىلارىنىڭ سانىن رەتتەۋ جۇمىستارى اكىمدىكتەرگە قاراستى بوس جەرلەر مەن رەزەرۆتىك اڭشىلىق القاپتاردا ەركىن تۇردە، سونداي-اق بەكىتىلگەن اڭشىلىق شارۋاشىلىق ۋچاسكەلەرىندە يەلەرىنىڭ كەلىسىمىمەن جۇرگىزىلەدى.
قاسقىر مەن ءشيبورىنى اۋلاۋ قىزمەتى تولىعىمەن (www.elicense.kz ۆەب-پورتالى) اۆتوماتتاندىرىلعان. اتالعان مەملەكەتتىك قىزمەت ەلەكتروندىق فورماتتا ادام قاتىسۋىنسىز كورسەتىلەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، اۋىلدىق جەرلەردە جىرتقىشتاردىڭ شابۋىل جاساۋ جايتتارى تىركەلىپ تۇرادى. اتاپ ايتساق، بايدىبەك اۋدانىندا جايىلىمداعى مالعا قاسقىر شاپتى.
سونداي-اق وتىرار اۋدانىندا ءشيبورى اۋىل ىشىنە كىرىپ، ءۇش ادامدى جاراقاتتادى.