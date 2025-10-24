ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:10, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    تۇركىستان وبلىسىندا اۋرۋحانادا ەمدەلىپ جاتقان سوتتالۋشى قاشىپ كەتكەن

    استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنىڭ پوليتسياسى جاسىرىنعان سوتتالۋشىنىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتاۋعا جانە ونى ۇستاۋعا باعىتتالعان جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزىپ جاتىر.

    ا
    Фото: تۇرار قازانعاپوۆ

    23-قازاندا مەديتسينالىق مەكەمەدە ەمدەلىپ جاتقان سوتتالۋشى قاشىپ كەتكەن.

    «پوليتسيانىڭ بارلىق جەكە قۇرامى ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنا جۇمىلدىرىلدى. باقىلاۋ بەكەتتەرى قويىلىپ، قاجەت شۇعىل شارالار اتقارىلىپ جاتىر. بۇل وقيعا بويىنشا قىزمەتتىك تەرگەۋ باستالدى، بارلىق كىنالى تۇلعاعا قاتىستى قاتاڭ شارالار قابىلدانادى»، - دەدى تۇركىستان وبلىسى پ د باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلى.

    بۇل جايت تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ جەكە باقىلاۋىنا الىنعان.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
