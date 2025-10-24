22:10, 24 - قازان 2025 | GMT +5
تۇركىستان وبلىسىندا اۋرۋحانادا ەمدەلىپ جاتقان سوتتالۋشى قاشىپ كەتكەن
استانا. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسىنىڭ پوليتسياسى جاسىرىنعان سوتتالۋشىنىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتاۋعا جانە ونى ۇستاۋعا باعىتتالعان جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
23-قازاندا مەديتسينالىق مەكەمەدە ەمدەلىپ جاتقان سوتتالۋشى قاشىپ كەتكەن.
«پوليتسيانىڭ بارلىق جەكە قۇرامى ىزدەستىرۋ جۇمىستارىنا جۇمىلدىرىلدى. باقىلاۋ بەكەتتەرى قويىلىپ، قاجەت شۇعىل شارالار اتقارىلىپ جاتىر. بۇل وقيعا بويىنشا قىزمەتتىك تەرگەۋ باستالدى، بارلىق كىنالى تۇلعاعا قاتىستى قاتاڭ شارالار قابىلدانادى»، - دەدى تۇركىستان وبلىسى پ د باسپا ءسوز قىزمەتى وكىلى.
بۇل جايت تۇركىستان وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى باسشىلىعىنىڭ جەكە باقىلاۋىنا الىنعان.