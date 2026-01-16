تۇركىستان وبلىسىندا اكەسىن ۇرىپ-سوعىپ، ازاپتاعان ەر ادام سوتتالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان وبلىسى جەتىساي اۋداندىق سوتى شاردارا اۋدانى قوسسەيىت اۋىلىندا اكەسىن ۇرىپ-سوعىپ، ازاپتاعان 41 جاستاعى الماس ساداقبايەۆتى 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
سوت ونى «قيناۋ» جانە «دەنساۋلىققا قاساقانا ورتاشا اۋىرلىقتاعى زيان كەلتىرۋ» باپتارىمەن كىنالى دەپ تانىدى.
41 جاستاعى الماس ساداقبايەۆقا 70 جاستاعى مۇگەدەك اكەسىن ءتىرى كەزىندە بىرنەشە رەت ۇرىپ- سوعىپ، قينادى دەگەن ايىپ تاعىلعان. ول وتكەن جىلدىڭ تامىز ايىندا مۇگەدەك اكەسىن كەمىندە ءۇش رەت سوققىعا جىققان.
تەرگەۋ دەرەگىنشە، قارت اكەسىنىڭ دارەتكە وزدىگىنەن شىعا المايتىنىنا اشۋلانىپ، وعان كۇش قولدانعان.
- سوتتالۋشى 2020-جىلدان بەرى دەنساۋلىعى ناشارلاپ، قوزعالۋىندا قيىندىقتارى بولعان 70 جاستاعى اكەسىن جۇيەلى تۇردە ۇرىپ-سوققان. سالدارىنان جابىرلەنۋشى فيزيكالىق جانە پسيحيكالىق ازاپ شەگىپ، دەنساۋلىعىنا ورتاشا اۋىرلىقتاعى زيان كەلتىرىلگەن. سوت جازا تاعايىنداۋ كەزىندە جەڭىلدەتەتىن ءمان-جايلاردى: بۇرىن سوتتالماعانى، كىناسىن مويىنداۋى جانە وكىنىش ءبىلدىرۋى، كامەلەتكە تولماعان بالالارىنىڭ بولۋىن ەسكەردى. اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار انىقتالماعان. سوت ۇكىمىمەن س. -عا تۇپكىلىكتى جازا رەتىندە 5 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى تۇركىستان وبلىستىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سوتتالۋشىنىڭ كىناسى ءوزىنىڭ تۇسىنىكتەمەلەرىمەن، كۋالاردىڭ ايعاقتارىمەن، اۋديو-بەينە ماتەريالدارمەن، سونداي-اق سوت-مەديتسينالىق ساراپتامالاردىڭ قورىتىندىلارىمەن تولىق دالەلدەندى.
- ىستەگەن ىسىمە ءومىر بويى وكىنەمىن. قاتەلەستىم، تولىق مويىندايمىن. بارشا قازاق ەلىنەن كەشىرىم سۇرايمىن. امان-ەسەن بوستاندىققا شىعىپ، بالا-شاعامنىڭ قاسىندا بولسام دەيمىن، - دەدى ساداقبايەۆ سوتتا سويلەگەن سوزىندە.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا اكەسىن ۇرىپ، قورلىق كورسەتكەن تۇرعىن قاماۋعا الىنعانىن جازعان ەدىك.
كەيىننەن قايتىس بولعان قاريانىڭ مايىتىنە ەكسگۋماتسيا جاسالىپ، ساراپتاما تاعايىندالدى.