تۇركىستان وبلىسىندا 89 جانارماي قۇيۋ بەكەتىندە باعانى ءوسىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعان
تۇركىستان. KAZINFORM - قازىرگى تاڭدا وبلىستا جالپى سىيىمدىلىعى 119 مىڭ توننانى قۇرايتىن 9 مۇناي ساقتاۋ قويماسى جانە 380 جانارماي قۇيۋ بەكەتى جۇمىس ىستەيدى.
- 2025-جىلدىڭ 16-قازانىنان باستاپ باعانى تۇراقتاندىرۋ ماقساتىندا اي-92 ماركالى بەنزين مەن ديزەل وتىنىنىڭ باعاسىن كوتەرۋگە موراتوري ەنگىزىلدى. جانارماي تاپشىلىعىن بولدىرماۋ جانە باعانى تۇراقتاندىرۋ بويىنشا وبلىس كولەمىندە ارنايى جۇمىسشى توپتار قۇرىلىپ، كۇندەلىكتى باقىلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. ناتيجەسىندە 89 جانارماي قۇيۋ بەكەتىندە باعانى ءوسىرۋ فاكتىلەرى انىقتالىپ، باعا قالىپقا كەلتىرىلدى. سونىمەن قاتار جانار-جاعارمايدى كورشى ەلگە زاڭسىز تاسىمالداۋدى توقتاتۋ ماقساتىندا تۇراقتى تۇردە رەيدتىك شارالار وتكىزىلۋدە. جىل باسىنان مۇناي ونىمدەرىنىڭ زاڭسىز اينالىمى بويىنشا 247 فاكت انىقتالىپ، 10,4 ميلليون تەڭگەگە ايىپپۇل سالىندى، - دەلىنگەن وبلىس اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان رەسمي اقپاراتتا.
بۇگىندە شىمكەنت قالاسىنداعى مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر. مۇناي ساقتاۋ قويمالارىندا اي-92 ماركالى بەنزيننىڭ 12507 توننا، اي-95 ماركالى بەنزيننىڭ 1296 توننا، ديزەلدىك وتىننىڭ 11356 توننا قورى بار. وڭىردەگى جانارماي قۇيۋ بەكەتتەرىندە اي-92 ماركالى بەنزين جانە ديزەل وتىنى ەركىن بوساتىلۋدا، تاپشىلىق جوق.
سونداي-اق، 2025-جىلدىڭ IV توقسانىنا ق ر ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى تاراپىنان وڭىرگە 32505 توننا كولەمىندە سۇيىتىلعان مۇناي گازى بولىنگەن. اتاپ ايتقاندا، قازان ايىنا - 9972 توننا، قاراشا ايىنا - 11880 توننا، جەلتوقسان ايىنا - 12600 توننا. وبلىستا سۇيىتىلعان مۇناي گاز تاراتۋمەن 50 كاسىپكەرلىك سۋبەكتىسى اينالىسادى. ال گاز قۇيۋ ستانسيالارىنىڭ سانى - 314. وڭىردە سۇيىتىلعان مۇناي گازىنىڭ باعاسى 1 ليترى 102-107 تەڭگەنى قۇرايدى.
وسى جىلدىڭ 15-قازانىنان باستاپ وبلىستىڭ ءبىرقاتار اۋدانىندا گاز تاپشىلىعى بايقالعان. اتىراۋ وبلىسىنداعى گاز وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ جوسپارلى جوندەۋ جۇمىستارىنا بايلانىستى، بارلىق وبلىستاردا گاز تاپشىلىعى بولدى. سالدارىنان وبلىستىڭ گاز تۇتىنۋ كولەمى تاۋلىگىنە 450-500 توننانى قۇراسا، وبلىسقا زاۋىتتان شىعاتىن گاز كولەمى 250-300 تونناعا دەيىن تومەندەگەن.
بۇدان بۇرىن تۇركىستان وبلىسىندا جانار-جاعارماي بەكەتى ورتەنگەنىن جازعان ەدىك.